Lingon söker tävlingsinriktade Eventsäljare! - A 95 Consulting AB - Säljarjobb i Ludvika

A 95 Consulting AB / Säljarjobb / Ludvika2021-04-02Lingon är en av Sveriges snabbast växande mobiloperatörer och söker nu taggade personer som vill tjäna mycket pengar för ett jobb som resande eventsäljare. Vi söker dig om har glimten i ögat och gillar äventyr.Jobbet går ut på att åka pitcha/stanna folk utanför olika matbutiker/på stan och jobba aktivt med att sälja Lingons mobil abonnemang. Det förekommer en hel del marknader och festivaler sommar tider.Vi har en väldigt attraktiv produktportfölj och marknadens högsta nettoutfall per såld order vilket resulterar i att det finns stor potential till att tjäna mycket pengar.Jobbet är på resande fot över hela Sverige måndag till fredag och företaget står för hotell, resekostnader osv under tiden du är bortrest.Jobbet är i väldigt högt tempo och det är extremt viktigt att man är en tävlingsmänniska för att kunna lyckas. Du kommer få jobba i ett team på 5 personer och får ta del utav en grym säljutbildning under din tid som anställd.Vi har marknadens högsta provisioner utan lönetak , där våra bästa säljare gör löner på upp till 50000 - 80000kr i månaden.Krav :# Vi söker dig som är stresstålig# Pratar flytande svenska# Inte har några problem med att jobba på resande fot# Har en positiv inställning och sällan klagar.# Klarar av att jobba utomhus året runt# Tänker långsiktigt# Vill utvecklas inom företaget.# Hungrig på att tjäna mycket pengarArbetstider är 09.00 till 18.00 måndag - fredag2021-04-02Sista dag att ansöka är 2021-05-02A 95 Consulting ABEkbacksvägen 2877141 LUDVIKA5671048