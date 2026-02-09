Lindgårdsskolan söker två lärare till mellanstadiet
Västanfors-Västervåla Församling / Grundskollärarjobb / Fagersta Visa alla grundskollärarjobb i Fagersta
2026-02-09
, Norberg
, Skinnskatteberg
, Smedjebacken
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västanfors-Västervåla Församling i Fagersta
, Västerås
eller i hela Sverige
Lindgårdsskolan F-6 är en friskola som drivs av Västanfors Västervåla församling, Svenska kyrkan i Fagersta och har ca 170 elever. Lindgårdsskolan har en välfungerande elevhälsa och skoladministration och du kommer vara i sällskap av stöttande, erfarna och kompetenta kollegor. Skolan kännetecknas av ett positivt skolklimat, personalens engagemang och pedagogisk skicklighet.
Nu finns chansen att bli en del av vårt team. Välkommen till Lindgårdsskolan - en skola att växa och utvecklas på.Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som innehar lärarlegitimation, är professionell och engagerad i ditt möte med eleverna. Du har ett tydligt ledarskap i klassrummet, är lösningsfokuserad, har lätt för att samarbeta samt är bra på att skapa goda relationer till såväl elever som vårdnadshavare och kollegor. Ett språkutvecklande arbetssätt och erfarenhet av arbete med tillgänglig lärmiljö är meriterande. Din undervisning bygger på vetenskaplig grund. I arbetslaget samverkar vi kring alla elever, samt kring trygghet och studiero.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet, ledaregenskaper, flexibilitet och förmågan att samarbeta i team. Vi har en förstelärare i matematik och en i språkutveckling som tillsammans med arbetslaget och ämneslärare verkar för att utveckla undervisningen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde i samband med uppstarten av höstterminen 2026 eller enligt överenskommelse.
Vi tillämpar 40 timmars arbetsvecka, semestertjänst samt fridagar.
Sista dag att ansöka är 31 Mars 2026. Rekrytering sker fortlöpande.
Lärarlegitimation är ett krav.
Utdrag från belastningsregistret krävs.
Kontaktperson: Sarah Kantojärvi, rektor, tel 0223-434 46
epost: sarah.kantojarvi@lindgardsskolan.se
Facklig företrädare Sveriges Lärare: Linda.Gustavsson@lindgardsskolan.se
Vi ser fram emot din ansökan med sedvanliga betygshandlingar och löneanspråk.
Ansökan: skickas till rekrytering@lindgardsskolan.se
Hemsida: www.lindgardsskolan.se
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: rekrytering@lindgardsskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare mellanstadiet". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västanfors-Västervåla församling
(org.nr 252004-0524)
Kyrkvägen 7 (visa karta
)
737 32 FAGERSTA Arbetsplats
Lindgårdsskolan & Förskolan Linden Kontakt
Sveriges Lärare
Linda Gustavsson linda.gustavsson@lindgardsskolan.se Jobbnummer
9731516