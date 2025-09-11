Lindesbergs kommun söker måltidspersonal till Hagabackens förskola
Lindesbergs kommun, Måltidsenheten / Restaurangbiträdesjobb / Lindesberg
2025-09-11
Gillar du ett roligt och omväxlande arbete där du har möjlighet att bidra och göra skillnad för våra måltidsgäster? Brinner du för vällagad mat och personliga möten? I så fall är vi en arbetsplats för dig! Nu söker vi ett måltidsbiträde till Måltidsenheten med en nuvarande placering på Hagabackens förskolekök. Ta chansen att tillsammans med oss bidra till utvecklingen i en verksamhet med tydligt fokus på vällagad mat och hälsofrämjande kost där vi ständigt strävar mot att minska vår miljöpåverkan. Allt för att våra gäster ska få en så lustfylld måltidsupplevelse som möjligt för alla sina sinnen.
Måltidsenheten ansvarar för Lindesbergs kommuns offentliga måltider och är organiserad i Kommunstyrelseförvaltningen. Vi lagar och serverar mat till alla förskolor, skolor och särskilda boenden som bedrivs i kommunens regi. Inom Måltidsenheten arbetar ca 70 medarbetare fördelade på 22 enheter.Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Som medarbetare hos oss är du en del av en större organisation samtidigt som du får ansvar och möjlighet att påverka arbetet på den egna enheten.
Uppdraget som måltidsbiträde innebär att aktivt arbeta för ständiga förbättringar, att engagera sig i utvecklingen i köket såväl som i verksamheten i stort. Det är viktigt att hålla en hög kvalitet på det köket levererar och att alltid ha kunden och gästen i fokus, samtidigt som du bidrar till en god stämning på arbetsplatsen.
Vi söker därför dig som har ett stort engagemang och intresse för mat och i synnerhet mat till barn i förskolan, med alla möjligheter det ger.
Hagabackens förskolekök ligger i Guldsmedshyttan och är ett mottagningskök som mottar mat från den intilliggande Hagabackens skola. Som måltidsbiträde ansvarar du för att servera och tillaga frukost och mellanmål, tillreda råkost och baka bröd, lättare tillagning samt servera lunch som kommer från tillagningskök. Du förväntas svara på frågor om menyn, allergier och specialkost och ansvarar för att livsmedelshantering och egenkontroll sker i enlighet med de föreskrifter som finns. Planering och inköp är också viktiga delar av ditt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för matlagning och service! Bra samarbetsförmåga och en god kommunikation är mycket viktigt, då du kommer att ha kontakt med gäster och ett nära samarbete med dina arbetskamrater. Du behöver samtidigt vara självgående och strukturerad och gärna vara en person som vill vara med att påverka och utveckla offentliga måltider.
Du har, som lägst, avslutad gymnasieutbildning, samt utbildning inom restaurang och storhushåll. Tidigare arbetslivserfarenhet inom området och branschen är meriterande för tjänsten. Grundläggande datakunskaper samt kunskap om livsmedelshygien och egenkontroll är en förutsättning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift.
Det är en stor fördel om du har B-körkort och tillgång till egen bil för att kunna ta dig mellan olika arbetsplatser.
Framförallt vill vi att du delar vår passion och engagemang för matlagning där vi får möjlighet att göra skillnad för barns inlärning och bidra till livskvalitet samt god hälsa för våra äldre.
ÖVRIGT
Tjänsten är en deltidstjänst på 75%.
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS:A 2025/13". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs kommun
(org.nr 212000-2015) Arbetsplats
Lindesbergs kommun, Måltidsenheten Kontakt
Kökschef
Mattias Lutman mattias.lutman@lindesberg.se 0581-817 21 Jobbnummer
9504355