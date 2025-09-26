Linde Material Handling söker nu Serviceledare till vårt team i Region Syd
Linde Material Handling AB / Chefsjobb / Malmö Visa alla chefsjobb i Malmö
2025-09-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linde Material Handling AB i Malmö
, Lund
, Helsingborg
, Hässleholm
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Vill du arbeta nära ett engagerat team och samtidigt ha en självständig ledarroll med stort ansvar? Då kan du vara den vi söker till rollen som serviceledare på Region Syd! På Linde Material Handling bygger vi inte bara truckar - utan även framtidens intralogistik. Vi är ett av branschens starkaste varumärken och söker nu en driven och strukturerad serviceledare. Här får du möjlighet att utvecklas i en viktig roll med mycket frihet och ansvar. Om rollen Som Serviceledare ansvarar du för att leda ett team på drygt tio servicetekniker som arbetar ute på fält i Malmö med omnejd. Du blir en nyckelperson i vår dagliga verksamhet - med fokus på planering och uppföljning av service- och reparationsarbeten. Rollen är administrativ med tekniskt fokus, och du arbetar nära både medarbetare och kunder för att säkerställa effektivitet och kvalitet i alla led. Du rapporterar till regional servicechef och har din utgångspunkt vid vårt regionkontor i Malmö men spenderar mycket tid ute hos ditt team och våra kunder. Vi söker dig som
Har minst tre års erfarenhet av liknande, operativ chefsroll. Gärna med personal på distans.
Har teknisk förståelse - meriterande om det är från gymnasial utbildning inom fordonsteknik eller motsvarande.
Är strukturerad, lösningsorienterad och kommunikativ.
Har god förmåga att skapa och vårda kundrelationer.
Trivs med administrativa uppgifter och har god IT-vana - erfarenhet av SAP är meriterande.
Har B-körkort och behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Eftergymnasial utbildning är inget krav - vi värdesätter din erfarenhet, inställning och förmåga att leda! Ansökan Det ingår tjänstebil i uppdraget då det förekommer regelbundna resor, främst inom regionen som tjänsten utlysts för. För frågor om tjänsten kontakta Peter Dittlau, regional servicechef, på tel. 070-331 28 12. Sista ansökningsdatum är den 19 oktober 2025, men vi gör löpande urval. Är du intresserad? Skicka in din ansökan så snart som möjligt - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linde Material Handling AB
(org.nr 556542-4297), http://www.linde-mh.se Arbetsplats
Linde Material Handling Kontakt
Peter Dittlau peter.dittlau@linde-mh.se Jobbnummer
