Lindab Steel AB söker Produktionstekniker
Lindab Ventilation AB / Maskiningenjörsjobb / Båstad Visa alla maskiningenjörsjobb i Båstad
2026-01-26
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Bräcke
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lindab Ventilation AB i Båstad
, Malmö
, Södertälje
, Skellefteå
, Luleå
eller i hela Sverige
Vi söker en Produktionstekniker till Lindab-koncernens stålservicecenter. Det här är en chans att få en spännande roll på ett marknadsledande företag med lösningar som bidrar till ett bättre klimat!
Om Lindab och tjänsten
Lindab Group är en ledande europeisk ventilationskoncern som består av företag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar högkvalitativa produkter och system för energieffektiv ventilation, hälsosam inomhusluft och hållbara byggnader. Vi strävar efter att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen med ansvarsfulla värderingar vad gäller klimat, innovation och mångfald.
Som anställd kommer du att möta ett utvecklingsfokuserat företag med en tydlig vision men också en lång historia och en stark grund som bygger på våra tre kärnvärden; kundens framgång, ordning och reda samt jordnära. Detta gör Lindab Group till en arbetsplats där medarbetarna är stolta över sitt arbete och har en fin kollegial gemenskap som kännetecknas av tillit och respekt.
Vi finns representerade i ett 20-tal länder och har cirka 5 000 medarbetare fördelade på runt 200 platser i Europa. Lindab Steel AB ingår i Lindab Group.
Som Produktionstekniker hos oss kommer du bli en av Produktionsledningen, ett team på sex medarbetare, och ha din placering på Lindab Steel AB i Grevie.
Lindab Steel AB ansvarar för koncernens centrala plåtinköp. Företagets produktion klipper, slittar och hasplar plåt som därefter används vidare inom pressning, konstruktion och plåtslageri. Lindab Steel AB har ca 65 anställda.
Huvudsakliga arbetsuppgifter & ansvarsområden
- Ansvara för utveckling och optimering av maskiner/processer
- Ansvara för framtagning av underlag för nya investeringar
- Ansvara för idrifttagning av nya maskiner och annan utrustning
- Utföra och dokumentera rotorsaksanalyser och korrigerande åtgärder vid avvikelser och arbetsmiljöincidenter i samarbete med produktionsteamet
- Supportera produktionen i hantering av dagliga störningar
- Ansvara för planering av maskinunderhåll i samarbete med Underhållsteam
- Aktivt utveckla ett systematiskt och standardiserat arbetssätt med syfte att öka säkerheten, kvaliteten och produktiviteten
- Driva och stödja arbetet med ständiga förbättringar
- Driva olika typer av tekniska projekt - från förstudie till implementering och uppföljning
Din bakgrundVi söker dig som har en teknisk utbildning på högskolenivå eller motsvarande erfarenhet/utbildning. Du har troligen din bakgrund inom ett producerande företag med några års erfarenhet av liknande tjänst. Du har goda kunskaper inom projektledning, Lean och produktionsflöden. Du har goda kunskaper i såväl svenska som engelska i både tal och skrift samt goda kunskaper i Office-paketet. Meriterande är erfarenhet av kunskaper i Autocad samt Maintmaster.
Dina personliga egenskaperVi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att passa som produktionstekniker hos oss krävs att du är strukturerad och har en stor initiativförmåga. Du har en god förmåga att samarbeta med människor med olika bakgrunder och kompetenser samt har en positiv karaktär som är nyfiken på att ta sig an utmaningar. Du är analytisk, jordnära och tycker om att ha ordning och reda omkring dig.
Vårt erbjudandeVi erbjuder dig en roll på ett marknadsledande företag med goda arbetsvillkor och goda utvecklingsmöjligheter. Vår företagskultur kännetecknas av hållbarhet, prestigelöshet och kreativitet. Vi är en arbetsplats med fokus på omtanke och hållbarhet - en arbetsplats du ska kunna känna stolthet över att arbeta på! Läs gärna mer på www.lindab.se.
Övrig information
Plats: Grevie (på plats)
Lön: Enligt överenskommelseOmfattning: Heltid Anställningsform: TillsvidareanställningVill du veta mer om tjänsten
Kontakta Stefan Pettersson, Operations Manager, Lindab Steel AB
e-post: stefan.pettersson@lindab.com
Telefon: 0431 - 853 57
Välkommen med din ansökan!Vi arbetar med löpande urval, sista ansökningsdag är dock senast 2026-02-22.Samtal eller kontakt från rekryteringsföretag undanbedes.
Lindab Group är en ledande europeisk ventilationskoncern som består av företag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar högkvalitativa produkter och system för energieffektiv ventilation, hälsosam inomhusluft och hållbara byggnader. Vi strävar efter att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen med ansvarsfulla värderingar vad gäller klimat, innovation och mångfald.
Som anställd kommer du att möta ett utvecklingsfokuserat företag med en tydlig vision men också en lång historia och en stark grund som bygger på våra tre kärnvärden; kundframgång, ordning och reda samt jordnära. Detta gör Lindab Group till en arbetsplats där medarbetarna är stolta över sitt arbete och har en fin kollegial gemenskap som kännetecknas av tillit och respekt.
Vi finns representerade i ett 20-tal länder och har cirka 5 000 medarbetare fördelade på runt 200 platser i Europa. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindab Ventilation AB
(org.nr 556026-1587), https://www.lindabgroup.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lindab Jobbnummer
9704780