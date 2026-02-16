Lindab söker sommarvikarier till Förslöv & Grevie
2026-02-16
Tycker du som Lindab att hållbarhet är viktig? Ta chansen och bli en del av Lindab och förse marknaden med produkter för ett förenklat och hållbart byggande.
Vi söker sommarvikarier till våra produktionsenheter på Bjärehalvön med placering i Förslöv eller Grevie.Som sommarvikarie hos oss har du möjlighet att arbeta inom både lager och produktion. Lager: Varuplock och truckkörning.Produktion: Övervaka automatiserade linjer samt förekommande manuella moment.
Vi söker dig som i första hand är studerande.
Du som person
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att passa i tjänsten hos oss, krävs att du har en positiv grundinställning till arbetskamrater och uppgifter. Du är initiativ- och ansvarstagande och trivs med att ha ordning och reda omkring dig. Du är tekniskt kunnig, intresserad och nyfiken på att lära dig mer. Du har god datavana samt goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Vi har även krav på B-körkort.
Vad erbjuder vi?
- Arbete på ett marknadsledande företag
- Ljusa och trevliga produktionslokaler som karaktäriseras av ordning & reda, alla på vackra Bjärehalvön.
- Möjlighet till olika arbetstider: dagtid. alternativt 2-skift
- Vi erbjuder arbetskläder, fritt kaffe, fri frukt, subventionerad lunch, fri parkering och givetvis kollektivavtal.
På Lindab har vi en lång tradition med många återkommande sommarvikarier.
Visste du om att du som student även kan ansöka om att utföra examensarbete på Lindab, vi har flera goda exempel där man som student fortsatt sin yrkeskarriär inom Lindab.
Ansökan:
OBS: I din ansökan väljer du om vill arbeta inom produktion eller lager, alternativt båda, om du tidigare arbetat i Förslöv eller Grevie samt vilken period du har möjlighet att arbeta. Vi ber dig även ladda upp ditt truckkort och/eller körkort tillsammans med din ansökan.
Vi tillämpar en minimiålder på 18 år fyllda för anställning hos oss.
Då vårt behov av extra personal är som störst under vecka 27-33, ser vi gärna att du som söker har möjlighet att arbeta under denna period.
Du som ansöker måste kunna arbeta minst 6 veckor sammanhängande under perioden. Det kan även finnas möjlighet till fler veckor vid intresse.
Vi arbetar med löpande urval med sista ansökningsdag 31 mars 2026 - så ansök redan idag!
Samtal från rekrytering- eller bemanningsföretag undanbedes.
Lindab Group är en ledande europeisk ventilationskoncern som består av företag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar högkvalitativa produkter och system för energieffektiv ventilation, hälsosam inomhusluft och hållbara byggnader. Vi strävar efter att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen med ansvarsfulla värderingar vad gäller klimat, innovation och mångfald.
Som anställd kommer du att möta ett utvecklingsfokuserat företag med en tydlig vision men också en lång historia och en stark grund som bygger på våra tre kärnvärden; kundframgång, ordning och reda samt jordnära. Detta gör Lindab Group till en arbetsplats där medarbetarna är stolta över sitt arbete och har en fin kollegial gemenskap som kännetecknas av tillit och respekt.
Vi finns representerade i ett 20-tal länder och har cirka 5 000 medarbetare fördelade på runt 200 platser i Europa. Ersättning
