Liminity söker en erfaren fullstack-utvecklare till uppdrag inom energis...
2025-10-13
Vi söker en skicklig fullstack-utvecklare till ett spännande uppdrag hos en av våra kunder inom energisektorn. Uppdraget innebär att arbeta med avancerade system som hanterar stora mängder telemetri och realtidsdata för att möjliggöra smartare drift och övervakning av teknisk infrastruktur.
Du kommer att vara en central del i utvecklingsteamet och bidra till att vidareutveckla och förbättra systemets funktionalitet, prestanda och användarupplevelse.
Teknikstack
.NET (Backend, C#)
React (Frontend, Javascript/Typescript)
Azure (meriterande)
Erfarenhet av Azure IoT och Azure Event Hub är starkt meriterande

Publiceringsdatum
2025-10-13

Arbetsuppgifter
Designa, utveckla och underhålla backend-tjänster i .NET
Bygga och optimera moderna webbaserade gränssnitt i React
Samarbeta med arkitekter, DevOps och data scientists för att skapa robusta och skalbara lösningar
Säkerställa hög kodkvalitet genom testning, kodgranskning och dokumentation
Delta i planering, sprint-möten och kontinuerlig förbättring av utvecklingsprocessen
Vi söker dig som
Kandidatexamen eller högre inom datavetenskap eller motsvarande studieområde.
Har minst 3 års erfarenhet av fullstack-utveckling
Behärskar C#/.NET och React/TypeScript väl
Är van att arbeta i agila team
Har ett strukturerat och problemlösande arbetssätt
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Meriterande om du har erfarenhet av Azure-baserade lösningar, särskilt IoT-plattformar.
Praktisk information
Omfattning: Heltid (konsultuppdrag)
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Stockholm (hybrid, viss remote-flexibilitet)
Anställning: Konsult via Liminity, med möjlighet till förlängning eller fast anställning

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Liminity AB
(org.nr 559091-7851)

Jobbnummer
9554204