Lillsveds folkhögskola söker lärare till kursen Högre Utbildning Skidlärare
Lillsved Gymnastik- och Idrottsfolkhögskola söker behörig lärare till kursen Högre Utbildning Skidlärare.
Vem söker vi?
Du är en idéburen person inom civilsamhället och föreningsverksamhet som drivs av att arbeta med deltagare på en folkhögskola.
Du har förmågan att skapa förtroende hos deltagare och medarbetare. Du är trygg i din ämneskunskap och mötet med deltagarna då vi arbetar tematiskt och ämnesövergripande.
Du har också god kännedom om folkbildningens uppdrag och erfarenhet av olika former av socialpedagogiskt arbete.
Du har adekvat lärarbehörighet och/eller folkhögskoleexamen eller annan meriterande erfarenhet inom utbildning.
Du har Svensk Skidlärarexamen och adekvat erfarenhet av undervisning. Akademisk utbildning och erfarenhet inom skidåkning är meriterande. Du undervisar i skidrelaterade ämnen såsom skidteknik och mekanik, pedagogik, metodik, ledarskap, service/turism, skidvård etc.
Vi vill vara en skola med stor mångfald och detta behöver speglas bland lärare och medarbetare. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för tjänsten. Arbete inom folkbildningen innebär en stimulerande och fri arbetsform. Kursens innehåll planeras och genomförs i nära dialog med studerande och övriga lärare och vi arbetar med fördel tematiskt. Lillsved Gymnastik- och idrottsfolkhögskola har en tydlig profil mot hälsa, idrott, rörelse och coachande ledarskap.
Om Lillsved
Vår vision är att vara Sveriges ledande folkhögskola och mötesplats med inriktningen:
• Hälsa
• Idrott och rörelse
• Coachande ledarskap
Lillsved Gymnastik- och Idrottsfolkhögskola kombinerar folkhögskola och konferensverksamhet samt vandrarhem. Vår profil genomsyrar all vår verksamhet.
Folkhögskolan har ca 100 deltagare under läsåret som alla studerar och har ett stort intresse av hälsorelaterade ämnen och framtida yrkesområden. 70 av dessa bor på skolans internat.
Konferensverksamheten står för en betydande del av verksamheten med olika gästgrupper över året. Vi har 100 rum och ca 10 konferensrum.
På Lillsved blandas gammalt med nytt. I Herrgården med sina äldsta delar från mitten av 1800-talet finns bl a konferens/undervisningslokaler och sociala ytor.
Som lärare har du utmärkta förutsättningar att undervisa våra deltagare.
Vacker natur som inbjuder till friluftsliv, avkoppling och träning. I idrotts- och hälsorelaterade ämnen har Lillsved idrottshallar, gym, spegelsal, spinningsal, lokal för massage, motionsspår, tennisbanor, discgolfbana, beachvolleybollplan och en gräsfotbollsplan.
Lillsved ligger på en udde av norra Värmdölandet. Det är ett omväxlande skärgårdslandskap som omger platsen med vikar, skogsdungar och öppna marker endast 1 timme med buss från Slussen i Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
E-post: christina.hjelmar@lillsved.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Fören För Svenska Gymnastikförbundets Gymnastikf
, http://www.lillsved.se
Lillsvedsvägen 100 (visa karta
139 90 VÄRMDÖ
Gymnastikförbundets Gymnastikfolkhögskola
