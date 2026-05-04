Lillsved Gymnastik- och idrottsfolkhögskola söker ekonomiansvarig
2026-05-04
OM LILLSVED GYMNASTIK- OCH IDROTTSFOLKHÖGSKOLA
Lillsved Gymnastik- och Idrottsfolkhögskola vill i sin verksamhet utveckla människans fysiska, psykiska, sociala och kulturella välbefinnande. På det sättet vill skolan bidra till en högre livskvalitet. Lillsved betonar särskilt kroppsrörelsens betydelse för hälsan.
Lillsveds ligger på en udde av Värmdölandet, ett omväxlande skärgårdslandskap omger skolan med vikar, skogsdungar och öppna marker. Skolan ligger nära Stockholm med storstadens många möjligheter.
På Lillsved har man utbildat ledare sedan 1937. Under senare år har vi även gett människor möjlighet att pröva livsstilsförändringar, för bättre hälsa och ökat välbefinnande. Hälso- och idrottsbranschens ständigt fortgående utveckling återspeglas i Lillsveds utbud av kurser och utbildningar. På Lillsved kan du hela året ta in på vårt vandrarhem eller arrangera en skräddarsydd konferens för upp till 200 personer.
På Lillsved blandas gammalt med nytt. I Herrgården med sina äldsta delar från mitten av 1800-talet finns bl.a. bibliotek, konferens/undervisningslokaler och sociala ytor. Måltiderna serveras i Lillsveds restaurang som ligger inbäddad i grönska bland sekelgamla träd i Lillsveds park. Naturen inbjuder till friluftsliv, avkoppling och träning. För annan motion har Lillsved en modern idrottshall med fullstora mått, gymnastikhall, ett modernt gym för styrke- och konditionsträning, spegelsal, spinningcyklar, klättervägg, lokal för massage, utegym, motionsspår, tennisbanor, samarbetsbanor "kul i natur", discgolfbana, beachvolleybollplan, gräsfotbollsplan, skärgårdspaddling.
OM ROLLEN
I rollen som ekonomiansvarig har du ansvar för Lillsveds ekonomi i nära dialog med platschefen. Det innebär ansvar för kvaliteten av den finansiella rapporteringen samt att säkerställa att redovisningen speglar och lever upp till de redovisningsregler och lagkrav som gäller. För att lyckas i rollen är du nyfiken, kommunikativ och van att samarbeta på olika nivåer såväl internt som externt. Du har förmåga att genomföra beslut i den operativa verksamheten och att ge bästa möjliga stöd och beslutsunderlag i ekonomiska frågor.
Tjänsten (80%) innebär att samtliga arbetsuppgifter och ansvarsområden skall hanteras på ett professionellt och affärsmässigt sätt. Det är viktigt att kontinuerligt sträva efter att upprätta och uppdatera rutiner för att säkerställa att finansiella rapporteringen innefattar alla intäkter och kostnader relevanta för rapporteringsperioden.
Ekonomiansvarig rapporterar till platschef. Du förväntas vara operativ och självgående.
ÖVERGRIPANDE ANSVARSOMRÅDEN/ARBETSUPPGIFTER
• Månadsbokslut och avstämningar
• Rapportering av månads-, tertial- och årsbokslut
• Budgetarbete i samråd med platschef
• Driva utvecklingsprojekt inom ekonomifunktionen
• Löpande redovisning inkl dagskassa
• Periodisering av intäkter och kostnader
• Fakturering samt kundreskontra
• Leverantörsfakturor samt leverantörsreskontra
• Anläggningsregister, värdering och avskrivningar
• Moms- och arbetsgivardeklarationer
• Likviditetsplanering
• Löneadministration samt all övrig relaterade arbetsuppgifter inom lön
BAKGRUND OCH ERFARENHET
• Högskoleexamen eller likvärdig eftergymnasial påbyggnadsutbildning
• Erfarenhet från redovisning (1-3 år) samt insikt och förståelse av rutiner och efterlevnad av lagkrav och redovisningsregler
• God kännedom om gällande regler inom svensk redovisning
• Avancerad användare av affärssystem (Fortnox) och Excel
PERSONLIGA EGENSKAPER
• God analytisk förmåga
• Intresse och förmåga att se samband mellan verksamhet och siffror
• Intresse för samhälle, hälsa och utbildning
• Operativ med förmåga att få saker ut händerna, självgående
• Goda sociala egenskaper med förmåga att samarbeta och interagera förtroendefullt
• Positiv attityd och prestigelös
• Noggrann och kvalitetsorienterad
• God och förtroendeingivande kommunikatör muntligt och skriftligt
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
E-post: christina.hjelmar@lillsved.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fören För Svenska Gymnastikförbundets Gymnastikf
