Lilla Rummet söker butiksmedarbetare
2025-08-14
Lilla Rummet i Kungsmässan söker ny personal!
Lilla Rummet är en baby och barnbutik som säljer allt från leksaker till mat tillbehör. Allt vi säljer är giftfritt och vi har också mycket ekologiskt och fair trade.
Vi är en omtyckt liten butik.
Brinner du för service och försäljning? Då kanske detta är jobbet för dig!
Vi söker en person till vår butik i Kungsmässan.
Du som söker ska:
Vara glad och social
Kunna jobba under högt tempo
Tala och läsa flytande svenska
Tycka om att träffa nya människor
Brinna för kundservice
Kunna jobba alla dagar i veckan
OBS :Tjänsten är för vardagar från kl 14-20
Meriterande om du har rätt till Nystarts jobb/lönebidrag från Arbetsförmedlingen.
Skicka CV och ditt personliga brev till: kungsbacka@lillarummet.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
E-post: kundservice@lillarummet.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lekförbarn Kungsbacka AB
Borgmästaregatan 5
434 32 KUNGSBACKA
