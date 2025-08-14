Lilla Rummet söker butiksmedarbetare

Lekförbarn Kungsbacka AB / Butikssäljarjobb / Kungsbacka
2025-08-14


Visa alla butikssäljarjobb i Kungsbacka, Mölndal, Göteborg, Härryda, Partille eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Lekförbarn Kungsbacka AB i Kungsbacka

Lilla Rummet i Kungsmässan söker ny personal!
Lilla Rummet är en baby och barnbutik som säljer allt från leksaker till mat tillbehör. Allt vi säljer är giftfritt och vi har också mycket ekologiskt och fair trade.
Vi är en omtyckt liten butik.
Brinner du för service och försäljning? Då kanske detta är jobbet för dig!
Vi söker en person till vår butik i Kungsmässan.

Du som söker ska:

Vara glad och social

Kunna jobba under högt tempo

Tala och läsa flytande svenska

Tycka om att träffa nya människor

Brinna för kundservice

Kunna jobba alla dagar i veckan

OBS :Tjänsten är för vardagar från kl 14-20
Meriterande om du har rätt till Nystarts jobb/lönebidrag från Arbetsförmedlingen.
Skicka CV och ditt personliga brev till: kungsbacka@lillarummet.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
E-post: kundservice@lillarummet.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbete".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Lekförbarn Kungsbacka AB (org.nr 559308-0152)
Borgmästaregatan 5 (visa karta)
434 32  KUNGSBACKA

Jobbnummer
9459268

Prenumerera på jobb från Lekförbarn Kungsbacka AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lekförbarn Kungsbacka AB: