Lilla Harrie Valskvarn söker medarbetare till Magasinet
2026-01-23
Lilla Harrie Valskvarn AB är ett modernt företag med en anrik historia. Företaget grundades 1509 Lilla Harrie Valskvarn AB tillhör en av Sveriges ledande mjölproducenter av vete och råg. Företaget förädlar ca 120 000 ton spannmål per år, omsätter ca 640 miljoner kronor och har ca 40 anställda. Lilla Harrie Valskvarn AB är en del i Pågen koncernen och har två kvarnar, en i Kävlinge där också huvudkontoret ligger, och en i Västra Frölunda. Bland de största kunder tillhör flertalet marknadsledande bagerier och livsmedelsindustrier. Lilla Harrie Valskvarn AB strävar alltid efter att vara en tillförlitlig mjöl leverantör med höga krav på både leveranssäkerhet, kvalitet och hygien. Lilla Harrie Valskvarns ambition är att alltid ha närproducerad spannmål med korta transporter från jord till bord.Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
LHV söker personal som skall arbeta med magasin & lager. Hos oss arbetar du med olika uppgifter som intag av råvaror, provtagning, analyser, säckning av småsäck samt storsäck. Lastning och lossning med truck av egna och externa bilar.
Arbetsuppgifterna innebär
• Övervakning och optimering av maskiner och tillverkningsprocess.
• Enklare provtagning och analyser.
• Rengöring av utrustning och lokal samt behållare.
• Truckkörning lastning och lossning av lastbilar.
• Ensamarbete kan förekomma.
• Inventering.
Det kan även uppstå arbetsuppgifter så som att vara behjälplig till de olika delarna på kvarnen såsom mjöl produktion eller spannmålsmottagning.
Vem söker vi?
Du som har en god teknisk förståelse och är kvalitéts medveten. Du är självgående, stresstålig, strukturerad, trivs med utmaningar och problemlösning. Stor vikt läggs även på noggrannhet, ansvarstagande och samarbetsförmåga. Vi är ett livsmedelsföretag och har stort fokus på hygien och städning. Har du erfarenhet från processindustri är det ett plus men inget krav. Kvalifikationer
Du behärskar svenska väl i tal och skrift.
Engagerad Kvalitetsmedveten
Ansvarstagande
Vana att arbeta med datorer
B-Körkort
Truckkort
C-kort, lastbilskort mermeriterade
Lastmaskinskort mermeriterade
Vad erbjuder vi dig?
Du kommer att vara del av en liten organisation där ditt engagemang tillsammans med övriga i företaget blir nyckeln till ytterligare framgång Du kommer att stötta upp under det viktiga arbetet med att ta emot årets skörd för malning.
Arbetstider och omfattning.
Dagtid 07:00-16:00
Tjänsten är ett vikariat med god möjlighet till förlänging.. Tjänsten är placerad i vår kvarn i Lilla Harrie utanför Kävlinge.
Sök tjänsten
Vi arbetar kontinuerligt med urvalet så ansök redan idag via Pågens hemsida, sista ansökningsdag är 2026-02-22
För mer information om LHV - www.lhv.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300760". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lilla Harrie Valskvarn AB
(org.nr 556060-0743) Arbetsplats
Lilla Harrie Valskvarn Kontakt
Simon Svensson simon.svensson@lhv.se 0764-33 88 42 Jobbnummer
9700309