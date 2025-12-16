Liljestensskolan söker Speciallärare, inriktning matematik
2025-12-16
Som medarbetare i Götene kommun blir du en del av en helhet där engagemang och samarbete över gränser är en självklarhet. Här värdesätter vi mod och nytänk i allt vi gör och vi eftersträvar arbetsplatser som stimulerar kreativitet, initiativförmåga och ansvarstagande. Hos oss får du möjlighet att bidra till meningsfulla och samhällsnyttiga insatser som gör skillnad i människors vardag.
Vi har en tydlig vision - vi ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun. Götene kommun är platsen där man, ung som gammal eller mitt i livet, känner trygghet och har förutsättningar att utvecklas. Här står barnen i centrum. Vi tar vara på varje ung individs drivkraft och kreativitet genom att erbjuda en utbildning i toppklass, ett rikt kulturliv och en meningsfull fritid som ger barn och unga möjlighet att utvecklas till sina bästa jag. Lugnet, gemenskapen och enkelheten hos oss tillsammans med pulsen i städerna runt oss ger förutsättningar för ett rikt liv, oavsett var i livet man befinner sig. Runt knuten väntar Vänern och Kinnekulle med ett friluftsliv som många bara kan drömma om.
Vill du vara med och forma Sveriges bästa landsbygdskommun? Läs mer om Götene kommun på http://www.gotene.se
, och vad livet i Skaraborg har att erbjuda på https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/gotenehttps://www.youtube.com/watch?v=nCtx-cGrzis
I Götene kommun finns det sex grundskolor med sammanlagt ca 1 400 elever: fem stycken F-6 skolor och en 7-9-skola. I kommunen finns fyra tätorter där Götene är centralort. Det finns F-6 skolor i alla tätorter. Vi arbetar i ett helhetsperspektiv, från förskola till och med åk 9 med fokus på höga resultat och att barn/elever ska trivas och må bra. I kommunen pågår ett aktivt utvecklingsarbete inom förskola och skola inkl. fritidshem.Publiceringsdatum2025-12-16Beskrivning
Liljestensskolan är Götene kommuns enhet för alla elever i åk 7-9.
Vår självklara utgångspunkt är att all personal på skolan skall arbeta utifrån elevens behov i fokus. Varje elev ska få utvecklas utifrån sina förutsättningar och därigenom nå så långt som det är möjligt. Det är tillsammans som vi vill lyckas!Dina arbetsuppgifter
Som speciallärare på Liljestensskolan blir du en viktig del i vårt gemensamma arbete för att skapa trygga, tillgängliga och goda förutsättningar för alla elever. Du möter elever i behov av särskilt stöd, både enskilt och i mindre grupper, och bidrar med din specialpedagogiska kompetens i att kartlägga behov, analysera lärsituationer samt föreslå och/eller genomföra genomtänkta insatser som gör skillnad i elevernas vardag.
I nära samarbete med kollegor är du ett pedagogiskt stöd och bollplank, där du bidrar med strategier, metoder, material och verktyg som stärker undervisningen och utvecklar våra lärmiljöer. Du planerar, genomför, utvärderar och vidareutvecklar undervisningen i linje med styrdokumenten och skolans gemensamma mål.
I uppdraget ingår också att stötta kollegor i arbetet med åtgärdsprogram - från formulering till uppföljning och justering av insatser. Du arbetar nära skolans elevhälsoteam, lärare, rektor och övrig personal i en verksamhet där samverkan och delat ansvar är en naturlig del av arbetet.
Vi söker dig som är engagerad, lyhörd och flexibel, med en genuin vilja att möta varje elev där den befinner sig. Du har lätt för att bygga förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor, och du trivs i ett arbetslag där samarbete, dialog och gemensam utveckling står i fokus. Din elevsyn utgår från övertygelsen att barn gör rätt om de kan - och att det är vårt uppdrag att tillsammans skapa de förutsättningar som behövs.
Du har ett stort engagemang för elever som ibland kan utmana, men som också har goda möjligheter att utvecklas med rätt stöd. För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift, samt vara väl förtrogen med Skolverkets styrdokument och läroplanen.Kvalifikationer
Du som söker har speciallärarexamen med inriktning matematik, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning med sysselsättningsgrad 100%. Tillträde enligt överenskommelse.
För att få en anställning inom skolverksamhet krävs ett utdrag ur belastningsregistret, du ansöker om ett själv via polisens hemsida, https://www.polisen.se.
Vid intervju ska giltig ID-handling (pass eller internationellt ID-kort) kunna uppvisas. Observera att svenskt körkort inte klassas som internationellt ID-kort. Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan och sök senast 26-01-18.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar elektroniskt via vår hemsida. Bemannings-och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser undanbedes. Götene kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Götene kommun strävar mot jämställdhet och mångfald i våra verksamheter och arbetar därför aktivt för en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald. Ersättning
Ersättning

Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
