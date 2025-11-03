Liggande sjuktransport, Kristinehamn, sommarvikariat 2026
Region Värmland / Sjuksköterskejobb / Kristinehamn Visa alla sjuksköterskejobb i Kristinehamn
2025-11-03
, Storfors
, Nacka
, Degerfors
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Kristinehamn
, Storfors
, Hammarö
, Karlstad
, Filipstad
eller i hela Sverige
Ambulanssjukvården i Kristinehamn söker nu semestervikarie till liggande sjuktransport.
Din arbetsplats
I Värmland finns 12 ambulansstationer som tillsammans driver 24 ambulanser, tre bedömningsenheter och nio liggande sjuktransportfordon. Verksamheten bemannar även med vårdpersonal på servicelinjebuss. Nära samverkan sker med ambulanshelikopter och akutläkarbil stationerad på Karlstads flygplats. Helikopterläkaren utgör bakre medicinskt stöd till ambulanssjukvården.
Länets befolkningsstruktur, tätbefolkat i söder och glesbygd i norr, i kombination med stora avstånd är en utmaning ur tillgänglighetsperspektivet. Ambulanssjukvården är certifierade enligt ISO 9001:2015, ledningssystem för kvalitet.Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Liggande sjuktransport erbjuder transport av patienter som av medicinska orsaker inte kan transporteras på annat sätt än liggande och som inte har vårdbehov under transporten. Som anställd på liggande sjuktransport kommer du utföra sjuktransporter inom och utanför länet.
Dina kunskaper och kompetenser
Du som söker är undersköterska, ambulanssjukvårdare eller sjuksköterskestudent i termin 4-5. Du ska ha B-körkort med minst tre års körvana och behärskar svenska i både tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Du har god förmåga att arbeta självständigt då arbetet innebär ensamarbete. Du är trygg, stabil och har självinsikt och förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Har du erfarenhet från likvärdigt arbete är det meriterade.
Innan eventuell anställning ska du genomföra arbetstester samt genomgå en godkänd hälsokontroll som sker i regionens regi. Region Värmland verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar obligatoriskt drogtest vid nyanställning av personal.
Innan anställningen genomförs en testdag med intervjuer samt praktiska tester i form av fysiska prov samt förarprov. Är du aktuell för tjänsten kommer du att kallas till dagen i ett separat mejl.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/252225". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ambulanssjukvård Kristinehamn Kontakt
Carina Glawing, ambulanschef 010-8386050 Jobbnummer
9584626