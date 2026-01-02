Life söker butikschef & säljare till ny butik i Nacka!
Life Stores AB / Butikssäljarjobb / Nacka Visa alla butikssäljarjobb i Nacka
2026-01-02
Nordens största hälsokedja söker nu ett helt team till vår nya butik i Nacka forum!
Är du en energispridare som älskar möten med människor? Som brinner för hälsa och välmående, och den där i sällskapet som alltid kommer med de bästa hälsotipsen? Då kan det vara dig vi söker! Varmt välkommen till oss
Om rollenSom medarbetare hos oss får du en central roll där du varje dag möter kunder som söker stöd och råd för att må bättre. Det är en utmanande men oerhört givande roll, där din förmåga att skapa relationer och erbjuda personliga hälsotips gör skillnad. Vår målsättning är alltid att ge varje kund en upplevelse utöver det vanliga.
Vi befinner oss på en spännande förändringsresa, och nu är det rätt tid att hoppa på tåget! Vi söker dig som är lyhörd, omtänksam och brinner för kundnöjdhet. Du älskar att hålla dig uppdaterad om det senaste inom hälsa och är ständigt nyfiken på att lära dig mer. Här får du chansen att sätta just din butik på kartan och bidra till en stark försäljningskultur där vi tillsammans hjälps åt att nå våra gemensamma mål.
Ditt uppdrag
Aktivt arbeta med försäljning och merförsäljning genom att förstå kundernas behov och rekommendera rätt produkter.
Representera Life-varumärket på ett professionellt och omtänksamt sätt.
Delta i produkt- och försäljningsutbildningar för att leverera service i världsklass.
Löpande hålla dig informerad om våra försäljningsmål.
Bidra till en positiv arbetsmiljö där vi inspirerar och stöttar varandra.
Se till att butiken alltid är välkomnande och inspirerande för våra kunder.
Är du redo att bli en del av Life-familjen?Skicka in din ansökan så snart som möjligt - vi håller intervjuer löpande och ser fram emot att lära känna dig!
På urvalsfrågorna kan du klicka vilken av tjänsterna samt vilken roll du är intresserad av.
Vi tillämpar kollektivavtal.
Vad vi erbjuderLife är inte bara Nordens största hälsokedja med över 130 butiker i Sverige och Norge - vi är också ett företag som värnar om våra medarbetares hälsa och utveckling. Som anställd hos oss får du tillgång till utbildningar (Life Academy) inom både hälsa och försäljning, samt rabatter på vårt breda sortiment av hälsoprodukter.
Vänligen observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg på hemsidan. Har du frågor? Kontakta vårt rekryteringsteam på rekrytering@lifeeurope.com
.
Välkommen till en roll där du verkligen kan göra skillnad! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6994455-1771403". Omfattning
Arbetsgivare Life Stores AB
(org.nr 559537-2482), https://jobb.lifebutiken.se
Hamngatan 18 (visa karta
)
111 47 STOCKHOLM Arbetsplats
Life Sverige Jobbnummer
9667559