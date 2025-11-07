Licentiat i gruvproduktion - borrning, lastning och transport under jord
2025-11-07
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt närmare 2,1 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 900 anställda och har 18 700 studenter.
De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Luleå tekniska universitet är ett av Europas ledande universitet inom gruv- och berganläggningsteknik. Universitetet erbjuder en unik möjlighet att utveckla kunskap och forskningsfärdigheter inom hela bergskedjan - från prospektering, gruvdrift, metallproduktion, till återställande av mark efter avslutad gruvverksamhet.
Vi söker nu en motiverad doktorand som kan bidra till vetenskap och teknik inom digitalisering och automation samt dess tillämpningar inom gruvindustrin.
Ämnesbeskrivning
Gruv- och berganläggningsteknik omfattar gruvteknik, bergteknik och bergmekanik, inkluderande bergmassans egenskaper, tunnelbyggnadsteknik, utformning och dimensionering av gruvor och berganläggningar samt planerings- och produktionsprocesser kopplade till både gruvbrytning och infrastrukturutbyggnad.
Projektbeskrivning
I underjordsgruvor används oftast hjullastare, så kallade LHD-maskiner, för att lasta och transportera malm. Idag är dessa maskiner avancerade med datoriserade mät- och styrsystem som kan övervaka maskinens prestanda och även uppskatta egenskaperna hos malmen i skopan. Att bedöma fragmenteringen på materialet spelar en viktig roll för ett förbättrat produktionssystem. Visualisering och presentation av databaserad information till beslutsfattare och operatörer för aktiv processtyrning i en produktionsmiljö är också en viktig del av utnyttjandet av den stora datamängd som samlas in från produktionen. Det är därför mycket viktigt att du som söker denna tjänst har ett stort intresse för analys och modellering baserat på stora datamängder. Det är också viktigt med en gedigen förståelse för gruv- och gruvsystem för att också förstå slutanvändarnas krav och behov, vid implementering av utvecklade tekniker i en industriell miljö.
Som doktorand kommer du att vara involverad i forskning relaterad till mobila maskiner som t.ex. lastare, borriggar, bultriggar etc. Forskningen behandlar bland annat produktionssystem, gruvdigitalisering, och automation, mobila maskiner under jord, dataanalys och datafiltrering av stora mängder data, fragmenteringsmätningar, MWD o.s.v.Publiceringsdatum2025-11-07Dina arbetsuppgifter
Du förväntas utföra både teoretiskt arbete och arbete i fält i nära samarbete med industriella partners. Du kommer också att få presentera dina forskningsresultat muntligt samt i vetenskapliga tidskrifter. Dessutom kan du få möjlighet att undervisa vid universitetet.
Vi erbjuder intressanta, spännande forskningsprojekt som genomförs i samarbete med den privata och offentliga sektorn samt en stimulerande och dynamisk forskningsmiljö med ett omfattande nationellt och internationellt nätverk.Kvalifikationer
För att vara behörig till denna licentiattjänst måste du ha en master- eller civilingenjörsexamen med bergsinriktning eller liknande samt ha ett starkt intresse för dataanalys, alternativt motsvarande utbildning och bakgrund i relevanta ämnen.
Förutom goda betyg i relevanta ämnen från grundexamen kommer följande urvalskriterier att tillämpas:
• Goda kunskaper om lastningsprocessen i underjordsgruvor och de faktorer som påverkar fragmentering.
• Goda kunskaper, färdigheter och intresse för avancerad dataanalys och modellutveckling.
• Stor kunskap och förståelse för fragmenteringsmätning och QRS.
• Dokumenterade färdigheter inom programmering i t.ex. Matlab, Python.
• Utmärkt problemlösning och samarbetsförmåga.
• Goda kunskaper i och intresse för gruvbrytning.
• Intresse för och förmåga att arbeta i en tvärvetenskaplig och flerspråkig miljö.
• Utmärkta kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet.
Information
Anställning till licentiat är tidsbegränsad till 2 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort är Luleå. Tänkt tillträde: December 2025.
För ytterligare information är du välkommen att kontakta professor Anna Gustafson, anna.gustafson@ltu.se
0920-49 3309 eller professor Håkan Schunnesson, hakan.schunnesson@ltu.se
Facklig företrädare:
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 marika.vesterberg@ltu.se

Så ansöker du
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Referensnummer: 3513-2025

Ersättning
Lön enligt doktorandtrappan

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28

Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
(org.nr 202100-2841) Arbetsplats
Luleå tekniska universitet Jobbnummer
9592976