Licensierad Thai massör med utbildning inom nagelvård

Nids Skönhetsvård / Hälsojobb / Stockholm
2025-10-24


Nid Skönhetsvård är ett företag som erbjuder ett komplett utbud av skönhet och hälsa mitt i Stockholm city.
Sökanden skall skall behärska både engelska och svenska. Meriterande är om du även talar Thailändska.
Du har lätt att arbeta med människor samt att arbeta i team med kunden i fokus är våra ledord.
Vi söker nu medarbetare på heltid.
Erlagd utbildning samt diplomerade inom traditionell thaimassage från Asien med minst 2 års erfarenhet är meriterande. Även utbildning inom pedikyr och manikyr är en fördel för sökanden.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: nid.skonhetsvard@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nids Skönhetsvård

Arbetsplats
Nida Skönhetsvård

Kontakt
Nid Sangsorn
nid.skonhetsvard@gmail.com
+46738543991

Jobbnummer
9572056

