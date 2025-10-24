Licensierad Thai massör med utbildning inom nagelvård
2025-10-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Nid Skönhetsvård är ett företag som erbjuder ett komplett utbud av skönhet och hälsa mitt i Stockholm city.
Sökanden skall skall behärska både engelska och svenska. Meriterande är om du även talar Thailändska.
Du har lätt att arbeta med människor samt att arbeta i team med kunden i fokus är våra ledord.
Vi söker nu medarbetare på heltid.
Erlagd utbildning samt diplomerade inom traditionell thaimassage från Asien med minst 2 års erfarenhet är meriterande. Även utbildning inom pedikyr och manikyr är en fördel för sökanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: nid.skonhetsvard@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nids Skönhetsvård Arbetsplats
Nida Skönhetsvård Kontakt
Nid Sangsorn nid.skonhetsvard@gmail.com +46738543991 Jobbnummer
9572056