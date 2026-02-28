Licensierad Försäkringsförmedlare - Extrajobb vid högskolestudier
2026-02-28
Vill du bygga en finanskarriär parallellt med dina studier?
Söker du ett meriterande extrajobb där din sociala kompetens och ditt driv är nyckeln till framgång? Hos Safely erbjuder vi en unik roll som licensierad Försäkringsförmedlare, skräddarsydd för dig som studerar på högskola eller universitet och vill ha ett jobb med substans.
Vi söker dig som är ambitiös och vill se tydliga resultat av ditt arbete - både på CV:t och på lönekontot.
Varför Safely är det perfekta steget för dig:
Betald certifiering: Vi bekostar din formella försäkringsutbildning och licensiering. En tung merit som validerar din expertis inför framtida karriärsteg efter examen.
Flexibilitet för studier: Vi arbetar kvällar och helger, vilket gör att du kan fokusera helt på föreläsningar och tentor under dagtid.
Professionell utveckling: Du slipar din förmåga inom kvalificerad rådgivning och förtroendebyggande kommunikation - färdigheter som efterfrågas högt i hela näringslivet.
Hög inkomstpotential: Du har en trygg grundlön i botten. Vi belönar professionalism och prestation.
Vem letar vi efter? Vi söker målmedvetna individer som är i början av sin akademiska resa. Eftersom vi står för all utbildning krävs ingen tidigare erfarenhet, men vi ser att du:
Är kommunikativ, lyhörd och trivs med att ge professionell rådgivning.
Har ett starkt inre driv och trivs i en miljö med hög energi och tydliga mål.
Är noggrann och förstår värdet av att arbeta i en licensierad finansmiljö.
Om rollen Som försäkringsförmedlare kontaktar du kunder som redan visat intresse för att guida dem till trygghetslösningar vid t.ex. sjukdom eller olycksfall. Vi sitter i Solna där vi kombinerar en stöttande teamkultur med ett fokus på framgång.
Ansök på under 1 minut! Vi rekryterar löpande och prioriterar sökande som kan påbörja sin resa hos oss inom kort. Skicka in din ansökan via Indeed idag - vi ser fram emot att träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
