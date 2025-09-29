Libera söker extrapersonal till Coops varuterminal i Kjula!
Libera i Sverige AB / Lagerjobb / Eskilstuna
2025-09-29
Uppdraget
Just nu söker vi på Libera ett antal terminalarbetare för behovsanställning till Coops nya varuterminal i Kjula. Du som söker kommer att arbeta med manuellt plock, avpalletering eller vid de automatiserade plockstationerna.
I terminalen jobbar man skift, dagtid 06:45- 15.30, kvällstid 15:15-23:30 och nattskift 23:30-07:00. Du behöver med lätthet kunna ta dig till Kjula under dessa tider därav är körkort samt egen bil starkt meriterande.
För att vara aktuell för denna tjänsten så måste du ha annan huvudsaklig sysselsättning, antingen studier eller annat arbete på minst 50%.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och ser att du är en lagspelare som motiveras av tydliga mål och ansvar. Du presterar väl och motiveras av att få feedback. Dina språkkunskaper i svenska är goda såväl muntligt som skriftligt, engelska är meriterande. Då du ska kunna rotera på olika arbetsmoment ser vi att du har ett truckkort (A) där erfarenhet av truckkörning är meriterande. Vidare ser vi gärna att du besitter nedan egenskaper och förmågor:
• En vilja att lära dig nya saker
• Vara stresstålig och gilla en tempofylld miljö
• Gilla att arbeta i ett team
• Självgående och snabblärd
Vad erbjuder vi dig?
Du får en kul ny möjlighet att bli en del av Liberas timpool ute på en av de modernaste logistikanläggningarna i Sverige. För oss och Coop är det viktigt med jämställdhet och mångfald, vi ser därför gärna sökanden av olika kön och bakgrund.
Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering utför vi ett utdrag ur belastningsregistret vid eventuell anställning. Genom att ansöka denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi utför detta moment. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Detta är ett deltidsjobb.
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), http://www.libera.se Arbetsplats
Libera Jobbnummer
9530960