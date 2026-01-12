LIA-student inom lön sökes till Enerco - Hofors
Enerco Group AB / Administratörsjobb / Hofors Visa alla administratörsjobb i Hofors
2026-01-12
, Ovanåker
, Sandviken
, Hedemora
, Falun
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Enerco Group AB i Hofors
, Sandviken
, Hedemora
, Falun
, Avesta
eller i hela Sverige
Är du student vid affärshögskola, med inriktning lönekonsult och söker nu efter en LIA-plats? Vi söker nu efter en engagerad student som vill genomföra sin LIA-period oss hos på plats i Hofors, med möjlighet till sommarjobb efter avslutad LIA.
Om LIA-platsenHos oss kommer du att få praktisk erfarenhet inom löneadministration och arbeta tillsammans med vår lönefunktion som består av två personer i en verksamhetsnära miljö. Vi använder oss av lönesystemet SD-Worx och kör lön för cirka 950 personer varje månad på plats i Hofors.
KvalifikationerDu behöver ha en pågående utbildning till lönekonsult, där det är dags att göra din LIA-period. Du behöver ha en god digital vana. Har du erfarenhet sedan tidigare av löneadministration eller system ses det som särskilt meriterande.
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har ett intresse för löneområdet.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6999790-1784089". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enerco Group AB
(org.nr 556962-5188), https://karriar.enerco.se
Pumpverksgatan 22 (visa karta
)
813 91 HOFORS Jobbnummer
9678880