LIA-praktikant inom SEO (Webbyrå / Mediabyrå) - Stockholm
2026-02-02
Nätvaro AB söker en LIA-praktikant som vill lära sig SEO på riktigt genom att arbeta med skarpa uppgifter för våra kunder. Under praktiken får du handledning och en tydlig onboarding där vi lär upp dig i både SEO-arbete och i våra egenbyggda plattformar och arbetsflöden.
Viktigt: Detta är en obetald LIA-praktik (gratis praktikplats), avsedd för dig som gör LIA via Yrkeshögskola eller annan utbildning där praktik ingår.
Beroende på din nivå och LIA-period kan du arbeta med:
Keyword research och sökordsstrategi
On-page SEO (titel, meta, internlänkning, struktur, content-briefs)
Content-planering och optimering av befintligt innehåll
Grundläggande teknisk SEO (indexering, hastighet, fel/åtgärdslistor)
Analys och uppföljning av resultat (trafik, ranking, konvertering)
Rapporter och insikter till kund (med stöd av handledare)
Arbete i våra egenutvecklade SEO-verktyg/plattformar
Vi söker dig som
Gör LIA/praktik inom t.ex. digital marknadsföring, SEO, e-handel, webbutveckling eller liknande
Är nyfiken, strukturerad och gillar att lära dig nya verktyg och arbetssätt
Har grundläggande förståelse för hur Google fungerar (meriterande men inget krav)
Kan uttrycka dig väl på svenska (och gärna även engelska)
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med team/handledare
Vi erbjuder
En praktik där du får praktisk SEO-erfarenhet i riktiga kundprojekt
Handledning och tydlig utvecklingsplan under LIA-perioden
Utbildning i våra egenbyggda plattformar och metoder
Möjlighet att bygga portfolio med konkreta case och resultat
Trevlig miljö och stöd hela vägen (du lämnas inte ensam)
Plats
Stockholm (T-Centralen). Upplägg kan diskuteras beroende på din LIA och verksamhetens behov.
Praktikperiod
Enligt överenskommelse - ange gärna:
Datum för din LIA-period
Utbildning och skola
Om du har särskilda krav från utbildningen (handledning, mål, rapportering)
Så ansöker du
Ansök via Platsbanken /email till info@natvaro.se
och bifoga:
CV
Kort presentation om dig och varför du vill göra LIA inom SEO
LIA-periodens datum + utbildning/skola
(Om du har portfolio, LinkedIn eller projektlänkar: skicka gärna med.) Detta är däremot inget krav.
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: info@natvaro.se
Detta är ett deltidsjobb.
Nätvaro AB (org.nr 559480-6779), https://natvaro.se/
9717393