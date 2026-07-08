LIA-praktik & timanställning inom IT-support på Hemglass!
Hemglass i Sverige AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-07-08
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Har du pågående studier inom IT och söker praktikplats i Stockholm? Kanske älskar du inte bara IT utan även glass och att hjälpa människor? Varmt välkommen att söka till Hemglass IT för kombinerad praktikplats och därutöver "timanställning" inom IT-support! 🍦
På Hemglass IT blir du en del av ett litet men mycket engagerat team som brinner för att varje dag leverera och bidra till en så bra digital upplevelse som möjligt för alla kunder och medarbetare! Vi har en modern infrastruktur med en mängd olika verksamhetsnära IT-system från antingen leverantörer eller som vi utvecklar själva. IT-supporten fyller en viktig roll för att stötta medarbetare i vardagen och att avlasta resterande roller i teamet.
Vi söker en till två personer för rollen som anpassas i tid utifrån praktik och studier. Urval sker löpande, varmt välkommen med din ansökan!
För att trivas och fungera i rollen tror vi att du:
Studerar eftergymnasial utbildning, troligen YH, inom IT med konkreta kunskaper inom klient och infrastruktur.
Det är meriterande om du har kunskaper/erfarenheter inom:Microsoft/Office 365, Microsoft Entra, Microsoft Intune, Microsoft Exchange, UniFi Network, AWS, Azure, Windows 11, betalterminaler/handenheter, Power BI
Är nyfiken, social och kommunicerar obehindrat på svenska.
Gillar tempo och nytt men också är noga och strukturerad.
Kan vara på plats på huvudkontoret i Stockholm (Norrtull, norr om Odenplan).
Vill du ha kul på jobbet? Då är Hemglass platsen för dig. Vi jobbar med att leverera glädje till hela landet och vi har roligt medan vi gör det.
Hemglass är ett av Sveriges mest igenkända varumärken. Många har en alldeles egen relation till glassbilen och dess välkända melodi. Vill du själv vara en del av detta, ha kul på jobbet och tillsammans med oss göra människor glada? Vilken tur, för då verkar det som du har kommit rätt.
Att jobba på Hemglass är något alldeles speciellt. När melodin ljuder och hemglassbilarna rullar in i ett kvarter möts säljare runt om i landet av Sveriges alla glassälskare. Med Hemglassbilen som sin butik är de efterlängtad av både gammal som ung och på Hemglass IT är det vårt uppdrag att bidra till kunder och personals bästa möjliga digitala upplevelse! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Hemglass i Sverige AB
(org.nr 556955-4693)
113 47 STOCKHOLM Jobbnummer
9997496