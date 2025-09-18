LIA-praktik inom Västfastigheter Drift - Vintern 2025/Våren 2026
2025-09-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen, Västfastigheter drift i Göteborg & Kungälv i Göteborg
Studerar du en yrkeshögskoleutbildning med inriktning mot fastighetsbranschen? Inför vintern 2025/våren 2026 kan vi ta emot dig som läser inom fastighetsteknik, energiteknik, driftteknik och fastighetsingenjör för praktik (LIA).
Att göra LIA inom Västra Götalandsregionen och Västfastigheter kan vara början till att lära känna din framtida arbetsgivare, få inblick i hur det är att arbeta hos en samhällsviktig offentlig aktör och knyta värdefulla kontakter. För oss som arbetsgivare ger det möjlighet att få ta del av ny forskning och knyta band till våra eventuella framtida medarbetare.
Våra driftenheter finns på samtliga våra sjukhus och våra kontor finns i Borås, Göteborg, Skövde och Uddevalla. Till den här perioden tar vi emot LIA-praktikanter i Göteborg och Kungälv!
Vad får jag göra på praktiken?
Vad du studerar, hur långt du kommit i din utbildning, längden på din praktikperiod samt verksamheten på plats avgör hur vi lägger upp din praktik. Vi säkerställer tillsammans att du får arbetsuppgifter som är kopplade till din utbildning. Du kan också få möjlighet till inblick i andra typer av arbetsuppgifter som kan vara intressanta kopplat till din utbildning. Under hela perioden har du stöd av en handledare hos oss.
Vi stämmer kontinuerligt av ansökningar som kommer in med organisationens behov och möjlighet att ta emot praktikanter.
I din ansökan om praktik vill vi att du beskriver:
Vilken utbildning du går och hur långt du har kommit
Inom vilket område du vill göra praktik
Vilken tidsperiod som är aktuell
Bifoga CV
Vårt erbjudande
Som en av Sveriges största offentliga arbetsgivare kan vi erbjuda dig goda karriär- och utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och bidra till hållbara miljöer. Tillsammans med kompetenta och inspirerande kollegor är du en del av en verksamhet som ständigt utvecklas. Hos oss har du som medarbetare inflytande över din arbetssituation, känner trygghet och delaktighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Ej avlönad praktik Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5259". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Västra Götalandsregionen, Västfastigheter drift i Göteborg & Kungälv Kontakt
Johan Larbring, Driftchef 072-1725392 Jobbnummer
9514858