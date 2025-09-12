LIA-plats för studenter inom marknadsföring, SEO & sälj hos Recycletroop
2025-09-12
Vi på Green Tech Andersson AB driver varumärket Recycletroop, ett företag som kombinerar teknik och hållbarhet. Vi arbetar inom:
Försäljning av reservdelar för mobiltelefoner - till mobilreparationsföretag
Försäljning av begagnade mobiler - både till konsumenter via vår hemsida och till B2B-aktörer i Europa
Renovering & återvinning av mobildelar - för att ge komponenter ett andra liv
Vi har ett tydligt miljöfokus: alla våra mobiltillbehör är miljövänliga, våra förpackningar är helt plastfria och vi samarbetar med en organisation som planterar träd.
Vad vi erbjuder studenterna
Vi söker nu drivna LIA-studenter inom marknadsföring, SEO och sälj som vill vara med och växa tillsammans med oss.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med:
Content marketing & sociala medier (Instagram, LinkedIn, nyhetsbrev, bloggartiklar m.m.)
SEO & SEM - sökordsoptimering, kampanjhantering, analys
Säljprocesser - vara med och implementera och utveckla nya strategier för att nå ut till fler kunder
Vi tror att du studerar
Digital marknadsföring / Content marketing
E-handel / SEO & SEM
Sälj / B2B-marknadsföring
Varför Recycletroop?
Här får du chansen att göra din LIA på ett företag som inte bara växer snabbt inom tech och e-handel - utan också driver förändring för en mer cirkulär och hållbar mobilindustri. Du blir en del av ett engagerat team där dina idéer tas på allvar och där du får praktisk erfarenhet som verkligen gör skillnad.
Läs mer om oss på: www.recycletroop.com
Är du eller dina studenter intresserade? Hör gärna av er till mig på:
Liliana Andersson info@recycletroop.com
0704910995
Vi ser fram emot att höra från er!
Vänliga hälsningar,
Green Tech Andersson AB / Recycletroop Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: info@recycletroop.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Green Tech Andersson AB
(org.nr 559015-1576), http://www.recycletroop.com
Heljesvägen 1 (visa karta
)
437 36 LINDOME Arbetsplats
Recycletroop International AB Jobbnummer
9507273