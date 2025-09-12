LIA-plats för studenter inom marknadsföring, SEO & sälj hos Recycletroop

Green Tech Andersson AB
2025-09-12


Vi på Green Tech Andersson AB driver varumärket Recycletroop, ett företag som kombinerar teknik och hållbarhet. Vi arbetar inom:

Försäljning av reservdelar för mobiltelefoner - till mobilreparationsföretag
Försäljning av begagnade mobiler - både till konsumenter via vår hemsida och till B2B-aktörer i Europa
Renovering & återvinning av mobildelar - för att ge komponenter ett andra liv

Vi har ett tydligt miljöfokus: alla våra mobiltillbehör är miljövänliga, våra förpackningar är helt plastfria och vi samarbetar med en organisation som planterar träd.

Vad vi erbjuder studenterna

Vi söker nu drivna LIA-studenter inom marknadsföring, SEO och sälj som vill vara med och växa tillsammans med oss.

Hos oss får du möjlighet att arbeta med:

Content marketing & sociala medier (Instagram, LinkedIn, nyhetsbrev, bloggartiklar m.m.)
SEO & SEM - sökordsoptimering, kampanjhantering, analys
Säljprocesser - vara med och implementera och utveckla nya strategier för att nå ut till fler kunder

Vi tror att du studerar

Digital marknadsföring / Content marketing
E-handel / SEO & SEM
Sälj / B2B-marknadsföring

Varför Recycletroop?

Här får du chansen att göra din LIA på ett företag som inte bara växer snabbt inom tech och e-handel - utan också driver förändring för en mer cirkulär och hållbar mobilindustri. Du blir en del av ett engagerat team där dina idéer tas på allvar och där du får praktisk erfarenhet som verkligen gör skillnad.

Läs mer om oss på: www.recycletroop.com

Är du eller dina studenter intresserade? Hör gärna av er till mig på:
Liliana Andersson
info@recycletroop.com
0704910995

Vi ser fram emot att höra från er!

Vänliga hälsningar,
Green Tech Andersson AB / Recycletroop

Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: info@recycletroop.com

Detta är ett heltidsjobb.

Green Tech Andersson AB (org.nr 559015-1576), http://www.recycletroop.com
Heljesvägen 1
437 36  LINDOME

Recycletroop International AB

9507273

