LIA, praktik eller examensarbete hos Fiskeby Board

2026-01-12


Vill du göra din LIA, praktik eller ditt examensarbete i ett företag där engagemang, omtanke och kvalitet genomsyrar både arbetssätt och kultur? Hos oss på Fiskeby får du möjlighet att utvecklas i en hållbar och framtidsinriktad papper- och massaindustri.

Vi söker alltid engagerade studenter som vill omsätta teori i praktik och bidra med nya perspektiv till vår verksamhet.

Vad vi erbjuder


Praktisk erfarenhet av produktionsmiljö inom papper- och massaindustrin


Arbeta nära engagerade kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap


Handledning med fokus på kvalitet, lärande och personlig utveckling


Möjlighet att bidra till hållbar produktion och ständiga förbättringar


En arbetsmiljö där omtanke, säkerhet och samarbete är centrala

Exempel på områden


Produktion och processutveckling


Teknik, underhåll och automation


Miljö, hållbarhet och kvalitet


Energi- och resurseffektivisering


Logistik, inköp och affärsutveckling

• Laboratorie

Vem är du?


Du studerar på YH, högskola eller universitet


Du ska genomföra LIA, praktik eller examensarbete


Du delar våra värderingar kring engagemang, omtanke och kvalitet


Du är nyfiken, ansvarstagande och vill utvecklas i en industriell miljö

Praktisk information


Period: Enligt överenskommelse


Omfattning: Heltid eller deltid


Plats: Norrköping

Om Fiskeby
Under 2023 förvärvades vi av RDM Group och tillsammans med sju andra bruk är vi den största producenten av återvunnen kartong i Europa. Vi har tillverkat papper och kartong sedan 1637 och Fiskeby är det enda bruket i Skandinavien som kan ta emot dryckesförpackningar som råmaterial. Våra produkter tillverkas av 100 % returfiber, helt i linje med dagens krav på ett hållbart samhälle. Vi tillverkar 170 000 ton kartong varje år och är cirka 275 medarbetare. Här på anläggningen finns de flesta avdelningar samlade vilket skapar förutsättningar för ett nära samarbete. Läs mer på: www.fiskeby.com.

Publiceringsdatum
2026-01-12

Så ansöker du
Låter det här intressant? Välkommen att skicka in din ansökan. Överenskommelse och urval görs löpande. Har du egna idéer eller projekt kopplat till din LIA, praktik eller examensarbete är du välkommen att presentera dem i din ansökan.

Ersättning
Praktik, examensarbete och LIA innebär ingen ersättning

Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Fiskeby Board AB (org.nr 556032-6158)

Arbetsplats
Fiskeby

Jobbnummer
9679450

