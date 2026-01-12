LIA, praktik eller examensarbete hos Fiskeby Board
2026-01-12
Vill du göra din LIA, praktik eller ditt examensarbete i ett företag där engagemang, omtanke och kvalitet genomsyrar både arbetssätt och kultur? Hos oss på Fiskeby får du möjlighet att utvecklas i en hållbar och framtidsinriktad papper- och massaindustri.
Vi söker alltid engagerade studenter som vill omsätta teori i praktik och bidra med nya perspektiv till vår verksamhet.
Vad vi erbjuder
Praktisk erfarenhet av produktionsmiljö inom papper- och massaindustrin
Arbeta nära engagerade kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap
Handledning med fokus på kvalitet, lärande och personlig utveckling
Möjlighet att bidra till hållbar produktion och ständiga förbättringar
En arbetsmiljö där omtanke, säkerhet och samarbete är centrala
Exempel på områden
Produktion och processutveckling
Teknik, underhåll och automation
Miljö, hållbarhet och kvalitet
Energi- och resurseffektivisering
Logistik, inköp och affärsutveckling
• Laboratorie
Vem är du?
Du studerar på YH, högskola eller universitet
Du ska genomföra LIA, praktik eller examensarbete
Du delar våra värderingar kring engagemang, omtanke och kvalitet
Du är nyfiken, ansvarstagande och vill utvecklas i en industriell miljö
Praktisk information
Period: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid eller deltid
•
Plats: Norrköping
Om Fiskeby
Under 2023 förvärvades vi av RDM Group och tillsammans med sju andra bruk är vi den största producenten av återvunnen kartong i Europa. Vi har tillverkat papper och kartong sedan 1637 och Fiskeby är det enda bruket i Skandinavien som kan ta emot dryckesförpackningar som råmaterial. Våra produkter tillverkas av 100 % returfiber, helt i linje med dagens krav på ett hållbart samhälle. Vi tillverkar 170 000 ton kartong varje år och är cirka 275 medarbetare. Här på anläggningen finns de flesta avdelningar samlade vilket skapar förutsättningar för ett nära samarbete. Läs mer på: www.fiskeby.com.Publiceringsdatum2026-01-12Så ansöker du
Låter det här intressant? Välkommen att skicka in din ansökan. Överenskommelse och urval görs löpande. Har du egna idéer eller projekt kopplat till din LIA, praktik eller examensarbete är du välkommen att presentera dem i din ansökan. Ersättning
Praktik, examensarbete och LIA innebär ingen ersättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
