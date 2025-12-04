LIA - Projektledning på Nordic Investin Group
2025-12-04
Bli en nyckelperson inom projektledning och affärsutveckling hos Nordic Investin Group
Vill du utveckla din förmåga att leda projekt i ett växande techbolag? Som LIA-student inom projektledning hos Nordic Investin Group får du chansen att ta projekt från idé till genomförande, i nära samarbete med företagets ledning och affärsutvecklingsteam. Hos oss kombinerar du praktisk projektledning med insikter i affärsstrategi och moderna digitala arbetsmetoder.
Praktikplats inom projektledning och agil utveckling på Nordic Investin GroupÄr du redo att omsätta dina kunskaper i verkliga projekt och bygga grunden för din framtida karriär inom projektledning? Som en del av vårt team får du driva projekt inom digitalisering, innovation och datadrivna tjänster - alltid med stöd av erfarna projektledare och specialister.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inom projektledning Planera, driva och följa upp projekt med fokus på leverans, kvalitet och affärsnytta
Samordna projektgrupper och koordinera arbetsinsatser mellan team och externa partners
Bryta ner mål och affärskrav till konkreta projektplaner, tidslinjer och milstolpar
Delta i möten, workshops och rapportering till styrgrupp samt interna intressenter
Identifiera risker, förbättringsmöjligheter och föreslå lösningar
Bidra till löpande utveckling av våra projektmetoder och verktyg
Vem söker vi till vår LIA inom projektledning? Du är kommunikativ, organiserad och gillar att skapa struktur i komplexa projekt
Du har intresse för både digital affärsutveckling och moderna samarbetsverktyg
Du arbetar både självständigt och i team, med fokus på gemensamma mål
Du är lösningsorienterad, prestigelös och redo att lära dig av dina misstag
Du ser vikten av att arbeta datadrivet och följa upp resultat
Du har förmåga att prioritera, omplanera och leverera även i föränderliga miljöer
Verktyg och metoder du arbetar med inom projektledning Projektverktyg som Trello, Jira, Asana eller liknande
Officepaketet, främst Excel eller Google Sheets för planering och uppföljning
Digitala samarbetsplattformar som Teams eller Slack
Dokumentation och rapportering i molnbaserade verktyg
Grundläggande förståelse för agila metoder och SCRUM är meriterande
Villkor för LIA-projektledning hos Nordic Investin Group Praktikplats inom ramen för YH/LIA, start och period enligt överenskommelse
Du får personlig handledning av certifierade projektledare och affärsutvecklare
Stora möjligheter till anställning för rätt person efter avslutad LIA
Ansökan och urval - så söker du till vår LIA inom projektledning
Vi letar efter dig som vill växa, utvecklas och skapa värde genom struktur och tydliga resultat. Erfarenhet från tidigare projekt är ett plus men inget krav - vi värderar engagemang, potential och din vilja att ta ansvar. Skicka gärna med kort personlig presentation samt beskrivning av tidigare projekt/erfarenheter du bidragit till.
Vi träffar kandidater löpande - sök din LIA-plats inom projektledning redan idag för att säkra din framtida roll hos Nordic Investin Group! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
