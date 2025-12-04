LIA - Digital analys på Nordic Investin Group
Ecareer AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-12-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ecareer AB i Göteborg
, Mölndal
, Borås
, Lidköping
, Halmstad
eller i hela Sverige
För dig som vill förvandla data till skarpa insikter.
Vill du lära dig arbeta datadrivet på riktigt? Hos oss får du analysera trafik, beteenden och konverteringsflöden i verkliga projekt - och omsätta siffror till strategiska beslut. Du arbetar med moderna verktyg, får handledning av erfarna analytiker och bygger en kompetensprofil som är extremt efterfrågad i branschen.
Du kommer få arbeta med:
Webbanalys i GA4 & GSC
Dashboarding & rapportering
Kundresor, funnels och konverteringsoptimering
Datadrivna insikter som påverkar affären
Vi söker dig som: är nyfiken, strukturerad, analytisk och redo att växa snabbt i en professionell miljö. Ansök med kort presentation + eventuella projekt. Vi intervjuar löpande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ecareer AB
(org.nr 559162-9901), http://www.ecareer.se Arbetsplats
ecareer Jobbnummer
9629876