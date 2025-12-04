LIA - Digital analys på Nordic Investin Group

Ecareer AB / Datajobb / Göteborg
2025-12-04


Visa alla datajobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ecareer AB i Göteborg, Mölndal, Borås, Lidköping, Halmstad eller i hela Sverige

För dig som vill förvandla data till skarpa insikter.
Vill du lära dig arbeta datadrivet på riktigt? Hos oss får du analysera trafik, beteenden och konverteringsflöden i verkliga projekt - och omsätta siffror till strategiska beslut. Du arbetar med moderna verktyg, får handledning av erfarna analytiker och bygger en kompetensprofil som är extremt efterfrågad i branschen.
Du kommer få arbeta med:
Webbanalys i GA4 & GSC
Dashboarding & rapportering
Kundresor, funnels och konverteringsoptimering
Datadrivna insikter som påverkar affären

Vi söker dig som: är nyfiken, strukturerad, analytisk och redo att växa snabbt i en professionell miljö. Ansök med kort presentation + eventuella projekt. Vi intervjuar löpande.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ecareer AB (org.nr 559162-9901), http://www.ecareer.se

Arbetsplats
ecareer

Jobbnummer
9629876

Prenumerera på jobb från Ecareer AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ecareer AB: