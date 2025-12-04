LIA - Affärsutveckling på Nordic Investin Group
Ecareer AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2025-12-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ecareer AB i Göteborg
, Mölndal
, Borås
, Lidköping
, Halmstad
eller i hela Sverige
Vill du vara med och driva affärsutveckling i nästa generations tillväxtbolag?
Som LIA-student inom affärsutveckling hos Nordic Investin Group får du möjlighet att arbeta i en entreprenöriell miljö där datadrivet affärstänk står i centrum. Här får du praktisk erfarenhet av hur affärsmodeller och nya digitala tjänster utvecklas från idé till marknad och blir en nyckelperson i lanseringen av framtidens erbjudanden.
Affärsutveckling hos Nordic Investin Group - en unik LIA-praktikVill du snabbt få inblick i hur ett expansivt bolag arbetar med tillväxt, innovation och nya affärsområden? Du kommer att arbeta tätt tillsammans med både erfarna affärsutvecklare och ledningsteamet - från strategiskt arbete till operativa genomföranden och kunddialoger.
Arbetsuppgifter inom affärsutveckling och affärsanalys Ta fram och analysera nya affärsstrategier och tjänstepaket
Bidra till utveckling av affärsmodeller och processer för tillväxt
Genomföra marknads- och omvärldsanalyser och identifiera affärsmöjligheter
Stötta vid kunddialoger, partnerarbete och förhandlingar
Driva delprojekt och proof of concept med fokus på ROI och affärsnytta
Bidra i uppföljning, rapportering och affärsutvärdering
Kompetenser och egenskaper vi söker Du har ett stort driv, är lösningsorienterad och gillar att bygga relationer
Intresse för affärer, innovation och digital utveckling
Du är analytisk och vågar testa nya idéer i praktiken
Du arbetar strukturerat, självständigt och är van att ta eget ansvar
Du tycker att data, insikter och konkreta resultat är det roligaste som finns
Du trivs i team och samarbetar för att nå gemensamma mål
Verktyg och metoder inom affärsutveckling Affärsanalys- och projektverktyg
Excel eller Google Sheets för datadriven beslutsstöd
CRM-system
Digitala plattformar för samarbete och möten
AI-verktyg och marknadsanalyssystem kan förekomma
Omfattning och villkor för LIA Affärsutveckling Praktik inom ramen för YH/LIA, längd och startdatum efter överenskommelse
Du får handledning av seniora affärsutvecklare och ledarteam
Möjlighet till anställning efter LIA om du bidrar med stort värde
Ansökan och urvalsprocess för affärsutvecklande LIA
Vi värderar potential, engagemang och vilja att växa - tidigare erfarenhet är mindre viktigt. Skicka in en kort presentation och eventuella projekt eller case du arbetat med. Vi intervjuar löpande - sök redan idag för att säkra din plats! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ecareer AB
(org.nr 559162-9901), http://www.ecareer.se Arbetsplats
ecareer Jobbnummer
9629878