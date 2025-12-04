LIA - Account Management / Försäljning på Nordic Investin Group
2025-12-04
Bli nyckelperson i Account Management och försäljning hos Nordic Investin Group
Vill du utveckla dina färdigheter inom försäljning, kundrelationer och account management i ett snabbt växande bolag? Hos oss får du chansen att kombinera praktisk erfarenhet av affärsdrivande kundarbete med insikter i nordisk investerarbransch och professionellt teamarbete. I rollen som LIA-praktikant inom Account Management & försäljning får du en central roll i att skapa och förvalta affärsrelationer samt bidra till tillväxten på en digital och datadriven marknad.
Praktik inom Account Management och försäljning - Nordic Investin GroupI vårt team får du arbeta med hela försäljningsprocessen, från första kontakt till relationsbyggande och långsiktigt partnerskap. Vi söker dig som vill kombinera starka kommunikativa färdigheter med en vilja att förstå kundens behov och utveckla affärsmöjligheter på den nordiska marknaden.
Arbetsuppgifter inom försäljning och Account Management Bygga och underhålla relationer med nya och befintliga kunder/affärspartners
Delta i prospektering, mötesbokning och kunddialoger i olika kanaler
Presentera Nordic Investin Groups erbjudande samt anpassa lösningar efter kundens behov
Stötta och utveckla försäljningsprocesserna från lead till affärsavslut
Bidra till uppföljning, rapportering och kundnöjdhetsarbete
Delta vid events, nätverksträffar och digitala möten för att stärka vår position
Samverka med marknad- och affärsutveckling för att driva nya initiativ
Vem söker vi till vår LIA inom Account Management / försäljning? Du är kommunikativ, relationsskapande och trivs med kundkontakt
Du har intresse för försäljning, affärsutveckling och nordisk investerarbransch
Du arbetar både självständigt och tillsammans med teamet mot gemensamma mål
Du är målinriktad, affärsdriven och tänker lösningsorienterat
Du uppskattar en datadriven arbetsmiljö där resultat och utveckling står i fokus
Tidigare erfarenhet av försäljning, kundservice eller B2B-kontakt är ett plus men inget krav - vi värderar potential, nytänkande och engagemang högt
Verktyg och metoder inom försäljning och Account Management Lead management och CRM-system
Prospekteringsverktyg och digitala säljplattformar
Officepaketet, Google Workspace för rapportering och uppföljning
Digitala samarbetsplattformar som Teams, Slack eller motsvarande
Grundläggande förståelse för datadriven försäljning och affärsanalys är meriterande
Omfattning och villkor för LIA inom försäljning & Account Management Praktikplats inom ramen för YH/LIA, period och start enligt överenskommelse
Personlig handledning av erfarna account managers och säljledare
Stora möjligheter till framtida anställning för rätt person efter avslutad LIA
Ansökan och urvalsprocess för LIA-praktik Account Management/försäljning
Vi söker dig som är engagerad, modig och vill växa i din roll - tidigare erfarenhet är mindre viktigt än viljan att lära, skapa resultat och bygga långvariga relationer. Välkommen med en kort presentation av dig själv och eventuella erfarenheter/projekt du vill dela. Vi intervjuer kandidater löpande - säkra din LIA-plats inom försäljning och Account Management redan idag och ta steget mot en framtid i ett ambitiöst och expansivt företag! Ersättning
