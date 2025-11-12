Lfv Söker Ny Medarbetare Till Csirt Inom It-Säkerhet
2025-11-12
Söker du en roll där du får möjlighet att utvecklas och bygga upp något nytt, och samtidigt bidra till en stabil och säker samhällsviktig verksamhet? Då kan tjänsten som Systemtekniker IT-säkerhet vara din nästa utmaning!
Just nu pågår spännande förändringar inom IT på LFV och området IT-säkerhet är inget undantag. Enheten för IT-säkerhet arbetar för att säkerställa en robust infrastruktur som uppfyller samhällets krav. Vi ansvarar för IT-säkerhetstjänster och IT-säkerhetsutveckling och stöttar organisationen med vår specialistkompetens. Vi övervakar våra IT-miljöer för att upptäcka händelser som kan påverka säkerheten och bevakar omvärlden för att identifiera nya säkerhetshål och risker.
Vi är nu i uppstarten av att bygga upp en viktig och helt ny funktion: vårt eget Computer Security Incident Response Team (CSIRT). Tillsammans lägger vi grunden för en starkare och mer samlad förmåga att upptäcka, hantera och förebygga cyberhot. Vår enhet består idag av fyra anställda och kommer att växa under kommande år.
Enheten för IT-säkerhet tillhör avdelningen System och Utveckling (SoU) som bedriver kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster. Avdelningen ansvarar för LFVs administrativa informationsteknologi samt utvecklingsverksamhet och system-planering och anskaffning. Totalt är vi ca 170 anställda på SoU.
Din roll
Som Systemtekniker IT-säkerhet kommer du ha en viktig roll i uppbyggnaden och utvecklingen av vårt nya CSIRT dvs att skapa en strukturerad och samordnad förmåga att upptäcka, analysera, hantera och förebygga IT-säkerhetsincidenter.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med teknik i en större komplex IT-miljö där flera olika system interagerar med varandra. Förutom uppbygganden av CSIRT kommer du också att bidra med analyser av krav på säkerhetsfunktioner och IT-tekniska säkerhetsbrister. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du bland annat för:
* Analys och utredning av säkerhetshändelser från SOC till intern rapportering
* Sårbarhetsscanning och sårbarhetshantering
* Cyberhotmodellering
* Threat hunting
* IT-forensik
* Threat intelligence
LFV prioriterar kompetensutveckling och erbjuder möjligheter till utbildningar som främjar personlig och professionell utveckling i rollen. Vi samverkar internationellt och vår verksamhet är spridd på flertalet orter, exempelvis Arlanda, Sturup och Norrköping, vilket kan innebära resor i tjänsten.
För att vara framgångsrik i rollen som systemtekniker behöver du följande kvalifikationer och erfarenheter:
* Högskole- eller yrkesutbildning inom IT eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt
* God och aktuell kunskap om operativsystem (Windows och Linux)
* God och aktuell kunskap om nätverk och brandväggar
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du också har:
* Erfarenhet av att arbete inom CSIRT eller SOC
* Erfarenhet av att arbeta med SIEM, EDR och NDR
* Erfarenhet om logganalys och loggplattformar
* God kunskap inom IT-forensik/nätverksforensik
* Erfarenhet av sårbarhetshantering
* Erfarenhet av att arbeta i organisationer med säkerhetskänslig verksamhet eller verksamhet med höga krav på IT-säkerhet
Du har ett starkt intresse för IT-säkerhet och vill gärna utvecklas vidare inom området. Som person har du god samarbetsförmåga och är kommunikativ, samtidigt som du trivs med att arbeta självständigt. Med en stark problemlösningsförmåga levererar du resultat av hög kvalitet. Du är flexibel och öppen för förändring, trivs med att anpassa dig till nya situationer och utmaningar, och har en prestigelös inställning som gör att du gärna samarbetar över gränser och delar kunskap med andra.
Vi ser inget hinder om du är i början av din yrkeskarriär, en kortare yrkeserfarenhet kan vägas upp av energi och engagemang. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning med eventuell provanställning och med placeringsort i Stockholm eller Norrköping. Innan anställning genomför vi en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering samarbetar vi med Experis, vid frågor om tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare Anki Snis på anki.snis @se.experis.com eller 0703-775969.
LFV har goda anställningsvillkor och ett brett utbud av förmåner som bland annat innefattar goda utbildningsmöjligheter, en privat sjukvårdsförsäkring och goda pensionsvillkor. Vi erbjuder ett utvecklande arbete tillsammans med lösningsorienterade, engagerade och nytänkande kollegor.
Varmt välkommen att söka tjänsten! Sista ansökningsdag är den 9 december.
Om LFV
Vi leder flyget - i takt med tiden, i alla lägen. LFV har ca 1300 medarbetare och är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. Läs mer om LFV här! Ersättning
