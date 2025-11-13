LF Uppsala söker student för extra- och sommarjobb inom juridik
2025-11-13
Länsförsäkringar Uppsala
Kickstarta din juridiska karriär - jobba extra med skadestånd hos oss!
Pluggar du juridik? Vill du kombinera studierna med ett kvalificerat och utvecklande extrajobb? Hos oss får du chansen att arbeta med verkliga juridiska ärenden, bygga värdefulla erfarenheter och nätverk - samtidigt som du gör skillnad för våra kunder och oss som bolag. Välkommen till ett engagerat team där du får växa, utmanas och bidra på riktigt!
Vårt erbjudande till dig
I den här tjänsten blir du timanställd i gruppen regresser. Samtidigt som du pluggar får du chansen att ha en fot i arbetslivet, utföra ett kvalificerat juridiskt arbete och skaffa dig värdefulla erfarenheter inför framtiden. Förutom praktisk erfarenhet, kompetens och härliga arbetskompisar, bygger du också upp ditt nätverk och får referenser inför framtiden.
Dina framtida arbetsuppgifter
Som försäkringsbolag betalar vi ut ersättning till våra kunder när någon form av skada har uppstått. I en del fall är det någon annan som är ansvarig för att skadan har skett och det är här du som extrajobbare inom regresser kommer in i bilden. Jobbet går ut på att begära ut skadestånd av den som orsakat skadan så att kostnaden hamnar på rätt part. Detta innebär många kontakter med inblandade parter, skadereglerare och specialister. Du hanterar ärenden och förhandlar åt både LF Uppsala och andra länsförsäkringsbolag. Motparten är vanligen ett annat försäkringsbolag som företräder ett företag som orsakat skada.
Genom att aktivt arbeta med regresser minskar vi våra och våra kunders skadekostnader - till nytta för alla våra försäkringstagare. Tyngdpunkten i arbetet ligger på entreprenad- och konsumenträtt, men du ställs ofta inför ärenden som spänner över skadeståndsrättens hela område.
I jobbet ingår att:
* Ta emot och registrera ärenden.
* Se över möjligheterna för att kräva åter pengar utifrån regler och lagstiftning.
* Bevaka ärenden och påminna för att se till att få svar.
* Ta emot betalning och avsluta ärenden.Utföra en del administrativt arbete som inte är direkt kopplat till skadeärenden.
Du arbetar främst via digitala kanaler, men även via telefon.
Du kommer ingå i en grupp med erfarna och engagerade kollegor som bollar ärenden sinsemellan och som stöttar dig och varandra i frågor som uppstår. Tjänsten är placerad på Muningatan 1 i centrala Uppsala.
Vem är du?
Vi söker dig som studerar till jurist på universitetsnivå och för närvarande läser termin tre, fyra eller fem på juristprogrammet. Detta då vi är ute efter en långsiktig anställningsrelation där du hinner få den utveckling och erfarenhet som krävs för rollen.
Som person är du framåt, social och duktig på att sakligt och professionellt bemöta olika personligheter. Du är mål- och resultatdriven, planerar och utför ditt arbete på ett strukturerat sätt och är inte rädd för att hugga i där det behövs. För att komma fram till en hållbar överenskommelse med motparten krävs att du hittar rätt juridiska argument och kan formulera dem i skrift på ett övertygande sätt. Du jobbar också enträget för att driva dina ärenden framåt.
Vi vill att du ska ha möjlighet att arbeta ca 1-2 dagar i veckan under terminerna. Vi har också behov av din hjälp under sommaren och andra semesterperioder. Arbetet sker på dagtid under vardagar. Självklart lär vi dig det du behöver kunna för att klara av arbetsuppgifterna på ett bra sätt.
I urvalet lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och vi värdesätter mångfald i vår verksamhet. För att uppnå en så fördomsfri rekrytering som möjligt använder vi oss av tester i processen.
I rekryteringsprocessen gör vi alltid bakgrundskontroller för att bedöma slutkandidatens lämplighet för sökt tjänst. Drog- och alkoholtester kan också komma att genomföras.
Vill du veta mer?
Hör gärna av dig till Michael Ahlfont, gruppchef för juridik och personskador, telefon 018-68 57 86.
Välkommen med din ansökan senast tisdagen den 25 november.
