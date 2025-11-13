LF Uppsala söker student för extra- och sommarjobb inom bank
Är du student på universitetsnivå? Söker du ett flexibelt jobb som ger dig inblick i bankvärlden? Då kanske ett extrajobb på LF Uppsala som mötesbokare är något för dig?
Vårt erbjudande till dig
I den här tjänsten blir du timanställd i gruppen kundtjänst bank. Samtidigt som du pluggar får du chansen att ha en fot i arbetslivet, utföra ett bankrelaterat arbete och skaffa dig värdefulla erfarenheter inför framtiden. Förutom praktisk erfarenhet och kompetens, bygger du också upp ditt nätverk och får referenser inför framtiden.
Vad innebär rollen?
Vi har kunder som är intresserade av att flytta bankengagemang till oss på LF Uppsala och som behöver hjälp att bokas in på möte med våra privatrådgivare. Det är där du kommer in i bilden.
* Du bokar in möten mellan kunder och privatrådgivare, baserat på listor från våra samarbetspartners och digitala intresseanmälningar.
* Majoriteten av bokningarna sker online, utan direkt kundkontakt.
* En mindre del av arbetet innebär att ringa upp kunder som önskat rådgivning, eller som tidigare visat intresse men inte fått till ett möte.
* Du arbetar strukturerat och följer tydliga instruktioner för att säkerställa att varje kund får sin bokning samma dag som den kommer in.
* Arbetet är timbaserat, ca 3 timmar per dag, fem dagar i veckan - och det är viktigt att du kan ta ansvar för att jobbet blir gjort varje dag.
Mer om rollen
Tjänsten är placerad på LF Uppsalas huvudkontor på Muningatan 1 i centrala Uppsala. Utgångspunkten är att arbetet sker från kontoret, men när du är varm i kläderna kommer möjlighet till hemarbete också finnas. Du väljer själv när på dagen du vill jobba - så länge dagens bokningar blir klara samma dag. Perfekt för dig som vill ha ett extrajobb som går att kombinera med studier och fritid!
Vem är du?
Vi söker dig som är universitetsstudent med minst två år kvar av dina studier.
Du är noggrann, strukturerad och har lätt för att ta till dig instruktioner och förstå helheten. Du kan uttrycka dig tydligt både i tal och skrift, och har självdisciplin nog att arbeta självständigt - även på distans. Du är pålitlig, ordningsam och bidrar med positiv energi till teamet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och värdesätter mångfald i vår verksamhet. För att uppnå en så fördomsfri rekrytering som möjligt använder vi oss av tester i processen. I rekryteringsprocessen gör vi alltid bakgrundskontroller för att bedöma slutkandidaters lämplighet för sökt tjänst. Drog- och alkoholtester kan också komma att genomföras.
Mer information
Vill du veta mer om rollen och LF Uppsala? Kontakta gruppchef Pauline Lag på 018-68 56 59.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast tisdagen den 25 november.
