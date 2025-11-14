LF Uppsala söker rådgivare till kundtjänst bank
2025-11-14
Länsförsäkringar Uppsala
Är du en fena på buffertsparande, känner att bankvärlden är platsen för dig och anser att Swish och BankID är något av det bästa som hänt sedan färdigskivat bröd? Tycker du dessutom om att möta människor, ge kvalificerad rådgivning och överträffa kundernas förväntningar? Då kan vi ha rätt jobb åt dig.
Som kundtjänstrådgivare bank hos oss på Länsförsäkringar Uppsala är du kundernas första kontakt - antingen när de kommer in på kontoret eller när de hör av sig på andra sätt. Du hjälper dem i privatekonomiska frågor som rör sparande, lån och betalningar. Vi erbjuder ett utåtriktat, kunskapsintensivt, roligt och omväxlande jobb i ett tight team som hjälps åt att göra varandra bättre.
Mer om jobbet
I rollen blir du en del av ett värderingsstyrt och kundägt bolag som jobbar långsiktigt med fokus på kunderna - våra ägare. LF Uppsala erbjuder ett nav av trygghet för våra kunder och i jobbet har du nära till övriga kollegor inom bank, försäkring och fastighetsförmedling för att kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga service utifrån deras behov. Vi samarbetar mycket, har kul tillsammans och gör många gemensamma affärer.
Det händer en hel del i vår verksamhet och vi behöver ständigt anpassa våra arbetssätt och processer med utgångspunkt i kundernas behov samt regelverk och lagkrav. Hos oss får du möjlighet att påverka och ditt bidrag blir viktigt för att vi ska fortsätta att vara kundernas val i framtiden.
Satsar du på oss satsar vi på dig. Vi vet att medarbetare som får utvecklas och växa mår bra och därför har vi en aktiv dialog om din fortsatta utveckling på kort och lång sikt. Vi vet också att hälsa är en förutsättning för bra prestation och hållbarhet över tid. Det kommer du att märka som medarbetare hos oss.
Vem är du?
Kort sagt - en ambitiös, flexibel och förtroendeingivande relationsskapare som smittar omgivningen med glädje, men som också trivs med att ta sig an komplexa utmaningar. Vi söker dig med erfarenhet av kundservice och som är nyfiken på att utvecklas inom bank, eller dig som redan idag har bankerfarenhet och Swedseclicens och vill fortsätta fördjupa din kompetens med inriktning mot rådgivning och sparande.
Rollen som kundtjänstrådgivare är bred och kräver att du snabbt sätter dig in i och håller dig uppdaterad kring många olika delar av våra bankprodukter och tjänster. I jobbet ingår att hantera allt från vardagliga frågor till mer avancerade ärenden inom exempelvis lån, sparande och betalningar. Det här är en roll för dig som vill ha mer än ett servicejobb - du vill utvecklas, ta ansvar och utmana dig själv i en miljö där ingen dag är den andra lik.
Som person är du social och lösningsorienterad, trivs med täta kundkontakter och en händelserik vardag. Samtidigt har du förmågan att arbeta effektivt och strukturerat, med god ordning på administration och dokumentation enligt lagkrav och interna riktlinjer. Du uttrycker dig pedagogiskt och enkelt i olika kanaler och har ett öga för detaljer även när tempot är högt.
LF Uppsalas värdeord är affärsmässighet, handlingskraft och engagemang - värderingar som det är viktigt för oss att du delar.
Som lokalt kundägt bolag vill vi möta våra kunder på bästa sätt. Vi behöver idag bli fler som kan andra språk utöver svenska och vi ser gärna att du är en av dem. Vi värdesätter de kvaliteter som en mångfald av människor tillför vår verksamhet.
För att försöka vara så fördomsfria som möjligt i vår rekrytering använder vi tester i samband med ansökan. I rekryteringsprocessen gör vi alltid bakgrundskontroller för att bedöma slutkandidaters lämplighet för sökt tjänst. Drog- och alkoholtester kan också komma att genomföras.
Mer information
Vi söker en person för tillsvidaretjänstgöring och eventuellt även en person för ett vikariat på ca ett år. Tjänsterna är placerade på Muningatan 1 i Uppsala. Tillsvidareanställningen inleds med provanställning.
Vill du veta mer om rollen och LF Uppsala kontaktar du gruppchef Pauline Lag på 018-68 56 59. Facklig kontaktperson för Forena är Robert Gustavsson, 018-68 57 18.
Välkommen med din ansökan senast tisdagen den 25 november.
