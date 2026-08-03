Lexly söker en senior familjerättsjurist med processerfarenhet
Lexly AB / Juristjobb / Mölndal Visa alla juristjobb i Mölndal
2026-08-03
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lexly AB i Mölndal
, Göteborg
, Malmö
, Stockholm
eller i hela Sverige
Senior familjerättsjurist med processerfarenhet
Placeringsort: Mölndal
Vill du göra skillnad och utveckla juristbranschen genom att förena juridisk expertis med smart teknik? Då är det dig vi söker!
På Lexly är vår vision att förändra upplevelsen av juridik – att göra juridiken enkel, trygg och tillgänglig för alla. Vi strävar efter att vara den mest effektiva juridiska byrån genom att integrera AI som en naturlig del av vår verksamhet. Nu söker vi en senior familjerättsjurist med gedigen erfarenhet av process för att bredda och fördjupa vårt erbjudande inom familjejuridik. Ditt bidrag kommer verkligen att göra skillnad i vår snabba men ständigt utvecklande miljö, där vi levererar en kundupplevelse i världsklass och bidrar till social hållbarhet med färre konflikter och mer förutsägbarhet.
Du behöver tycka om att möta människor i olika livssituationer och vilja arbeta i ett engagerat team med högt tempo och höga krav. I teamet uppskattas prestation och förmågan att ha roligt på arbetet. För att trivas hos oss behöver du vara driven, resultatinriktad och ansvarstagande. Det är också viktigt att du är utåtriktad, initiativtagande och har god samarbetsförmåga, samtidigt som du värdesätter effektivitet i arbetet.
Rollbeskrivning och huvudsakliga ansvarsområden
Som senior familjerättsjurist blir ditt uppdrag att ta ansvar för att kundernas juridiska behov tillgodoses genom kvalificerad rådgivning och avtalsskrivning, med särskilt fokus på medling och tvistelösning inom familjerättens område. Allt med ett kundbemötande i världsklass. Du kommer att:
Hantera komplexa familjejuridiska ärenden där många går till process i domstol.
Arbeta med kunder både via telefon och video men även delta vid fysiska möten på våra kontor.
Använda AI-assisterade verktyg för att effektivisera arbetet med behovsanalyser och avtalsskrivning.
Bidra till vår "human-in-the-loop-juridik" där vi värnar om den mänskliga kontakten och det sunda förnuftet i samverkan med ny teknik.
Vara delaktig i att överföra kompetens samt paketera och lansera det breddade erbjudandet inom familjejuridik på Lexlys plattform.
Bidra till vår affärs- och produktutveckling, kommunikation, marknadsföring samt närvara på våra partnerevents.Publiceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
Fullständig juristexamen
Minst 3 års arbetserfarenhet
Dokumenterad erfarenhet av process i domstol inom segmentet familjerätt
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
För att lyckas hos oss behöver du:
Vara utåtriktad, förtroendeingivande och ha förmåga att skapa goda relationer.
Ha förmågan att uttrycka komplexa saker på ett enkelt och begripligt sätt i såväl tal som skrift.
Ha initiativförmåga och förmågan att arbeta självständigt med kunden i fokus.
Ha hög arbetskapacitet, prestigelöshet och ett stort ansvarstagande, trivas med att arbeta i högt tempo och att snabbt skifta fokus.
Drivas av att arbeta mot tydliga mål och motiveras av siffror.
Vad kan Lexly erbjuda dig?
Hos oss får du ta ett stort ansvar i en dynamisk organisation med korta beslutsvägar och stort fokus på kundbemötande och arbetsmiljö i världsklass, professionalitet och försäljning. Söker du en dynamisk miljö präglad av service, glädje och tillväxt är Lexly rätt för dig.
Lexly ger dig:
En möjlighet att vara en del av Lexly och forma framtidens juridiska tjänster genom digitalisering och AI-integration.
Ansvar och frihet i din arbetsroll.
En rolig, omtänksam men ändå professionell arbetsmiljö.
Ett varierande och utvecklande arbete i din juristroll, där vi strävar efter att automatisera delar av kundresan för att effektivisera rådgivningen, samtidigt som vi behåller den höga kvalitet och empati som krävs inom familjejuridik.
Du kommer att arbeta i gränssnittet mellan juridisk expertis och den senaste tekniken inom AI, med fokus på att skapa trygga och effektiva lösningar för våra kunder.
Praktisk information:
Placering: Mölndal (Göteborg)
Startdatum: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Lön: Efter överenskommelse
För frågor om denna roll vänligen kontakta:
Teresa Doré (teresa.dore@lexly.com
)
Intervjuer pågår löpande, så vänta inte för länge med att skicka in din ansökan.
Livet på Lexly
Vi är en avslappnad arbetsplats med ett tight team av kunniga, drivna och engagerade människor. Hos oss arbetar inte bara jurister utan också IT-utvecklare, säljare, produktutvecklare och partneransvariga. Våra kontor finns i centrala Stockholm och Mölndal, Göteborg.
Vi utvecklar en plattform för digitala juridiska tjänster och satsar på att bli the go to brand. Vi är nyfikna doers, som tillsammans får saker att hända. Vi är kreativa, orädda och framför allt engagerade i att skapa en fantastisk kundupplevelse och vi är stolta över att sätta våra kunder först i allt vi gör.
Mellan hårt och hängivet arbete tar vi oss tid att umgås över gemensam frukost, ta gemensamma promenader eller andra friskvårdsaktiviteter eller anordna AW tillsammans efter jobbet. Vi värderar balans mellan jobb och fritid högt och gillar att ha kul tillsammans!
Som arbetsgivare ser vi positivt på mångfald och är engagerade i att skapa en inkluderande miljö för alla anställda och kandidater. Om du vill vara med och förändra en hel bransch och vara en del av en dynamisk organisation där dina färdigheter verkligen kan göra skillnad, är Lexly platsen att börja på.
Varmt välkommen med din ansökan!
LAW MADE EASY
Lexly grundades 2004 och är ledande aktör inom juridiska digitala tjänster och rådgivning. Lexlys vision är att göra juridik tillgängligt för alla. Lexly samarbetar med banker, försäkringsbolag och redovisningsföretag som erbjuder en sömlös kundupplevelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8161108-2127687". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lexly AB
(org.nr 559476-8607), https://lexly1.teamtailor.com
Götaforsliden 13 (visa karta
)
431 34 MÖLNDAL Arbetsplats
Lexly Jobbnummer
10019524