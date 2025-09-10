Lex Maria Handläggare till Vårdsäkerhetsenheten, Regionhuset Luleå
Vårdsäkerhetsenheten har en samordnande roll för Region Norrbottens vårdkvalitetsarbete. Genom våra områden patientsäkerhet, läkemedel, vårdhygien, smittskydd och strålsäkerhet jobbar vi tillsammans med att utveckla och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet i vården. Med stöd av våra engagerande och kompetenta medarbetare vill vi bidra till att vårdverksamheterna når sina mål. Vi är organisatoriskt placerad på Hälso - och sjukvårdsavdelningen i Regiondirektörens stab.
Vi sökerVi söker dig som har en adekvat utbildning inom vårdområdet i form av legitimerad sjuksköterska alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant, du ska även ha kunskaper i Microsoft365-paketet. Det är meriterande om du har intresse för, och gärna erfarenhet av hälso- och sjukvårdsadministration. Även kunskap om Lex Maria, avvikelsehanteringsprocessen och erfarenhet från patientsäkerhetsområdet ses som meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga kompetenser. Som person ser vi att du är självgående, du tar ansvar och driver dina processer framåt, du är strukturerad och kan planera, organisera och prioritera dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Vidare ser vi att du är kvalitetsmedveten och arbetar målinriktat utifrån uppsatta mål. Du är även lojal och regelmedveten och du handlar i enighet med fattade beslut och riktlinjer.
Det här får du arbeta medI rollen som lex Maria handläggare ansvarar du för att samordna den administrativa processen runt utrednings - och anmälningsansvar kopplat till lex Maria och patientsäkerhet. Tillsammans med chefläkarna jobbar ni för att följa upp och utveckla samt stötta vårdverksamheterna i lex Maria processen. I vårt team Patientsäkerhet är vi tre medarbetare som jobbar tillsammans med lex Maria ansvariga Chefläkare, Regionchefläkaren och organisationen som helhet med att stötta, utveckla och implementera verktyg och arbetssätt för att ständigt förbättra patientsäkerheten i Region Norrbotten.
Det här erbjuder vi dig- Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tidsbegränsad anställning på heltid under 6 månader, med möjlighet till förlängning. Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag till fredag. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse, urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
