Lewis Langley & Partners Advokatbyrå söker advokat

2026-02-05
Om oss och vad vi söker
Lewis Langley & Partners är en brottmålsbyrå som också arbetar med bl.a. migrationsrätt, familjerätt, socialrätt och arbetsrätt. Vi söker nu dig som är advokat med några års erfarenhet från humanjuridisk byrå.
Vi fäster mycket stor vikt vid personlig lämplighet. Är du målmedveten, ambitiös, engagerad, noggrann och kan leverera med hög kvalité och samtidigt trivs med att arbeta i ett högt tempo är du troligen den vi söker.
Om ansökningsförfarandet
Din ansökan, innehållande ett personligt brev, CV och eventuella andra handlingar du vill åberopa, skickar du till advokat Anna Dahlbom Langley, anna.dahlbom@lewislaw.se
. Skriv "Ansökan advokat" i ämnesraden.
Tillträde sker enligt överenskommelse i vår. Sista ansökningsdag är den 28 februari. Vi kommer löpande att ta ställning till inkomna ansökningar, så ansök gärna så snart som möjligt. Fullständig konfidentialitet utlovas till dess att ett avtal har ingåtts.
