Levnadsglad man i Mölndal söker personlig assistent, 75 %
Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mölndal
2025-08-17
Levnadsglad man söker personlig assistent i Mölndal, 75 %
Söker du en arbetsplats med fungerande arbetsrutiner och humor i vardagens arbete.
Jag är en man på 35 år som kan se dagliga händelser med lite humor. Jag söker dig som som sprider trygghet och värme och arbetar med omtanke så jag efter mina förutsättningar kan leva mitt liv.
Jag övervinner svårigheter med en ödmjukhet och envishet och tålmodigt kämpande i min vardag. Den egenskapen behöver mina assistenter också ha.
Med en viss själv ironi och humor blir livet lite enklare :)
Jag lever mitt liv med dubbelassistans dygnets alla timmar, det innebär att du alltid arbetar tillsammans med en kollega.
Jag har en förvärvad hjärnskada efter en olycka. Idag har jag även ventilator. Jag kommunicerar med kroppsspråk och ögonen.
Det är viktigt för mig att du har en positiv inställning till livet i största allmänhet, god känsla för detaljer i ditt arbete och förmågan att följa arbetsrutiner.
Det är ett plus i kanten om du är en person med god initiativ förmåga.
Du behöver ha goda språkkunskaper i svenska så vi enkelt förstår varandra och inga missförstånd uppstår.
Har du en personlighet med nära till humor och skratt, uppskattar du en arbetsplats med betryggande arbetsrutiner, kan du vara den assistenten jag behöver till mitt arbetslag.
Mina assistenter arbetar i dubbelassistans, varierande arbetstider: dag, kväll, och varannan helg.
Vi har varierande långa och korta arbetspass, alltså varierande arbetstider.
Jag uppskattar event, bio, vardaglig träning och att allmänt vara i sociala sammanhang.
Lugna hemmakvällar är också skönt och nödvändigt för mig.
Jag vill gärna kunna resa till min lägenhet på Spanska solkusten så din tjänst kan även innebära arbete i Spanien några veckor/år, självklart då med en god framförhållning och planering.
Mina assistenter förflyttar mig med taklift/hjälpmedel. Jag har permobil, men det är viktigt att du inte har några problem med din kropp.
Det är en extra merit om du har erfarenheter av arbete med ventilator.
Jag söker dig som är kreativ och nyfiken. Och jag prioriterar sökande med långsiktig ambition till tjänsten.
Tjänsten är inledningsvis en timanställning för att lära känna varandra men erbjuder dig en visstidsanställning så länge assistansuppdraget varar med en tjänstgöringsgrad om 75 %, om vi trivs tillsammans.
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. Kooperativet har arv från Independent Living-rörelsen, som utgår från principen att den som har en funktionsnedsättning själv bäst vet hur den vill leva sitt liv. I normalfallet är den assistansberättigade själv assistenternas närmsta chef, eller så utses en person som har särskilt ingående kunskaper om den assistansberättigade.
Som personlig assistent stödjer du en person med funktionsnedsättning att leva det liv hen själv vill leva. För att få och behålla kompetenta och nöjda assistenter satsar vi på utbildning och event. Vi tror att utveckling och att möta andra leder till motiverade och trygga assistenter som trivs och tycker att det är roligt att arbeta hos oss.
- GIL har kollektivavtal med Fremia-kommunal.
- GIL erbjuder sina anställda upp till 2 500 kr/år i bidrag för friskvård och hälsa.
- GIL tillämpar individuell lönesättning. Lön enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande! Lycka till! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/192". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi Arbetsplats
GIL Kontakt
Jenny Segrén 031-636489 Jobbnummer
9461514