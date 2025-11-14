Levnadsglad kille på Värmdö söker Personlig Assistent (60%)
Ramp Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Värmdö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Värmdö
2025-11-14
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ramp Personlig Assistans AB i Värmdö
, Tyresö
, Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Ramp Personlig Assistans är en värdegrundsbaserad assistansanordnare med en tydlig radikal profil bortom vård och vinstmaximering.
Om kunden
Hej
Jag heter Erik, är 29 år och bosatt på vackra Värmdö, bara 30 min med buss från Slussen.
Jag har en CP-skada och sitter i rullstol. Jag kommunicerar via Bliss, en symbol- och ordkarta. För att kunna tolka mig behöver man vara fokuserad och uppmärksam. Detta förutsätter att du behärskar svenska språket, både i tal och skrift.
Jag gillar att åka in till stan, kolla i butiker, ta en fika eller en öl och sitta och prata om det mesta. Tycker också om att skapa med mina händer och besöker varje vecka en kreativ verkstad i Sickla. Tränar även på Sats i Häggvik.
Om dig
Det är förstås bra om du har erfarenhet av detta område, men det absolut viktigaste är att vi fungerar bra ihop samt att du är engagerad och lyhörd inför mina behov. Allt det andra går att lära sig!
Som person är jag social, positiv och lätt att umgås med och det underlättar givetvis om du också är det.
Om tjänsten
Arbetet gäller dygnspass cirka 1-2 gånger i veckan.
Arbetstider som gäller är följande:
Kl. 09:30-09:30 (jour 8 timmar per natt)
Förresten! Vill du veta mer om mig? Gå in på denna länk så kan du se en video med mer information: https://media.medfarm.uu.se/play/video/15022/ok?fbclid=IwAR15ojz7OjvzPt5nhLvli3x2hk5q1V9RJMELYwUW6YFOtb8bequKLfyo990_aem_AWoXIjSSotIJJw8k_zXkLOkBSkWwG7Y0uY5vSiW-usXHE0v8Ymxvl63Sph616ZPwS33eiTd5k-DMuC0FBUIilVS8
Omfattning: Deltid på cirka 60%, med möjlighet till att hoppa in extra vid behov.
Ansökan
Vi rekryterar löpande så skicka in ditt CV och Personliga brev redan idag.
Skicka in din ansökan via vår mail: arbeta@ramp.nu
OBS! Vid ansökan, markera med referensnummer angett i denna annons.
Om RAMP
Ramp följer kollektivavtal Kommunal-Fremia. Vi erbjuder friskvård.
I rekryteringar hos Ramp kan kunder/arbetsledare/anhöriga komma att läsa din ansökan i enlighet med GDPRs bestämmelser.
Bakgrundskontroll kan förekomma i våra rekryteringar och utdrag ur Polisens belastningsregister tas alltid i uppdrag hos minderåriga. Du behöver kunna styrka din identitet och din rätt att arbeta i Sverige genom att dels uppvisa ett Personbevis. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
E-post: arbeta@ramp.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "153". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ramp Personlig Assistans AB
(org.nr 556685-6737), https://ramp.nu/
139 40 VÄRMDÖ Jobbnummer
9605030