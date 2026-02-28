Leviat söker teknisk säljare till Göteborg
2026-02-28
Leviat är världsledande inom lyft, anslutning och förankringsteknik till bygg- och industrisektorn. Som experter inom teknik, tillverkning och produktdesign fokuserar vi på säkra, hållbara och pålitliga lösningar som möter byggtekniska utmaningar.
Vi är stolt leverantör av Ancon, Halfen och Isedio.
I Leviat Nordic ingår Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island och Estland med huvudkontor i Göteborg. Läs mer om Leviat https://www.leviat.com/sv-se
Erfaren säljare inom bygg-, infrastruktur- och industriprojekt
Vill du kombinera tekniskt kunnande med affärsdriv? Vi söker nu en säljare som vill ta fullt ägarskap för vårt Contractors-segment och driva försäljningen i större och tekniskt komplexa projekt inom bygg, infrastruktur och industri.
Det här är en roll för dig som trivs nära kund, gillar att vara med redan från projektens uppstart och motiveras av att både göra affärer själv och utveckla andra.
Om rollen
Som säljare hos oss på Leviat har du en central roll i att utveckla och expandera affären mot större och medelstora entreprenörer, infrastruktur- och datacenterutvecklare samt industrikunder. Du driver försäljningsarbetet framåt med ett tydligt resultatfokus och ansvarar för hela affärsprocessen, från bearbetning och projektering till avslut och uppföljning.
Du arbetar nära både kunder och föreskrivande led under de första faserna av projekten för att säkerställa att våra lösningar specificeras och implementeras. Genom ett affärsorienterat och tekniskt insatt arbetssätt bygger du starka, långsiktiga relationer och skapar värde genom hela projektens livscykel. Geografiskt ligger fokus på Västsverige, med möjlighet att även arbeta nationellt samt mot Norge och Danmark vid behov.
Ditt ansvar
Du har ett helhetsansvar för Contractors-segmentet och arbetar med:
Fullt affärs- och budgetansvar för din kundportfölj
Operativ projektförsäljning från tidigt skede till avslut
Aktiv bearbetning av både entreprenörer och föreskrivande led
Avtalsansvar och förhandling vid större projektleveranser
Teknisk rådgivning genom hela projektens livscykel
Utveckling av befintliga kundrelationer samt nykundsbearbetning
Strukturerat arbete i CRM och projektdatabaser
Leverans enligt definierade KPI:er
Du samarbetar nära Business Service och övriga funktioner för att säkerställa hög kundnärvaro, effektivitet och kundnöjdhet.
Vem är du?
Vi söker dig som är självgående, affärsdriven och trygg i att ta ägarskap för både kundrelationer och affärsresultat. Du trivs i en roll med högt tempo där du genom professionalism, struktur och teknisk kompetens bygger långsiktiga och förtroendefulla relationer.
Du motiveras av att göra affärer i komplexa projektmiljöer där flera aktörer samverkar, och du uppskattar att arbeta nära kunden i mötesrum, ute på projekt och byggarbetsplatser. För dig är det naturligt att bidra till såväl tillväxt som starka och hållbara kundrelationer genom ett aktivt och engagerat arbetssätt.
Vi tror att du har
Etablerat nätverk inom bygg-, infrastruktur- eller industrisektorn
Dokumenterad erfarenhet av projektförsäljning
Mycket god teknisk förståelse, exempelvis inom byggteknik, konstruktion, prefab eller betong
Stark kommersiell förmåga och erfarenhet av förhandling och värdebaserad försäljning
Förmåga att pedagogiskt förklara tekniska lösningar
Vana att arbeta strukturerat i CRM och projektdatabaser
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Vi erbjuder
Hos Leviat erbjuds du en nyckelroll med stort mandat och ett tydligt affärsansvar, där du får möjlighet att påverka och vidareutveckla ett prioriterat kundsegment. Rollen ger dig en unik kombination av teknisk spets och affärsmässighet, vilket skapar goda förutsättningar att göra verklig skillnad för både kunderna och verksamheten.
Du blir en del av en dynamisk och professionell miljö med kompetenta och engagerade kollegor som stöttar varandra och delar med sig av sin kunskap. På Leviat värdesätter vi drivna och utvecklingsorienterade kandidater och erbjuder goda möjligheter till personlig och professionell utveckling inom organisationen.
Övrig information
Krav: B-körkort
Placeringsort: Göteborg
Tillträde: Omgående
Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Leviat med Whitefield Interim & Rekrytering. Sök tjänsten via annonsen på whitefield.se - vi hanterar inga ansökningar via e-post. Urvalet sker löpande och alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
Har du frågor? Kontakta Joakim Whitefield på 0722-54 00 22. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
