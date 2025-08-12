Leverantörsreskontraansvarig 50% | Jefferson Wells | Stockholm
Vi på Jefferson Wells söker nu dig som är noggrann och strukturerad till ett konsultuppdrag på deltid hos vår kund Colly Flowtech i centrala Stockholm. Har du erfarenhet av ekonomi och leverantörsreskontra, ett öga för detaljer samt trivs med att arbeta administrativt? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig - skicka in din ansökan redan idag!
• Start: I början av september
• Uppdrag: Konsultuppdrag på 6 månader
• Omfattning: Cirka 50%
• Ort: Centrala Stockholm
• Arbetstider: Dagtid, måndag till fredag, med viss flexibilitet
I rollen som ekonom med ansvar för leverantörsreskontra kommer du att spela en nyckelroll i kundens ekonomifunktion. Arbetet kräver noggrannhet, struktur och en god förståelse för ekonomiska flöden inom en organisation. Du kommer att arbeta i affärssystemet Monitor och ha ett nära samarbete med övriga kollegor på plats i Stockholm.
Är det dig vi söker?
Vi söker dig som har arbetat minst två år med leverantörsreskontra och har en relevant utbildning inom ekonomi. Du är noggrann, strukturerad och trivs med att arbeta administrativt samt har god datorvana. Du har ett sinne för detaljer och tycker om att skapa ordning och reda i ekonomiska processer.Publiceringsdatum2025-08-12Kvalifikationer
• Minst 2 års erfarenhet av arbete med leverantörsreskontra
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi
• God system- och datorvana
• Noggrann, strukturerad och självgående
• Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%Företaget
Colly Flowtech är en ledande leverantör av innovativ flödesteknik. Sedan 2007 har de med lokal närvaro, oöverträffad servicegrad och kompetens erbjudit de bästa helhetslösningarna av flödesprodukter till den tillverkande industrin på skandinaviska marknaden.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.Så ansöker du
Urval sker löpande, så vänta inte - klicka på "Ansök nu" och ladda upp ditt CV redan idag. Observera att vi inte tar emot ansökningar via mejl.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
