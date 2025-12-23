Leverantörsreskontra specialist sökes till uppdrag i Boden
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Ekonomiassistentjobb / Boden
2025-12-23
Är du en fena på leverantörreskontra och är ute efter din nästa utmaning? Då kan detta vara en tjänst för dig!
Vi söker nu en person som är duktig på leverantörsreskontra och ska arbeta med hela processen kring inkommande leverantörsfakturor. Rollen innebär ansvar för distribution, bokföring och kontering av fakturor i vårt system. De innebär även arbete med betalningar, banktransaktioner och kontoavstämningar.
Eftersom vi i dagsläget saknar ett fullt digitalt fakturahanteringssystem värdesätter vi särskilt dig som har erfarenhet av implementering av sådana system, gärna med fokus på digital fakturahantering.
Du kommer arbeta med att:
• Bokföra och kontera leverantörsfakturor enligt kontoplan
• Säkerställa snabb och korrekt distribution av inkommande fakturor
• Förbereda och genomföra leverantörsbetalningar
• Utföra bank- och kontoavstämningar
• Bidra till utveckling och effektivisering av processer och arbetsflöden inom leverantörsreskontra
• Samarbeta nära ekonomiavdelningarna i Boden och Stockholm
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har 0-2 års erfarenhet av arbete inom leverantörsreskontra eller liknande ekonomiroll. Du har gärna varit delaktig i implementering av system inom leverantörsreskontra, särskilt med fokus på digital fakturahantering. Erfarenhet av affärssystem är meriterande, och vi ser det som ett extra plus om du har arbetat i NetSuite. Du har grundläggande kunskaper i Excel och känner dig bekväm med att arbeta i digitala miljöer. För rollen krävs goda kunskaper i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och har ett öga för detaljer, samtidigt som du har förmågan att se helheten. Du tycker om att arbeta självständigt och tar gärna egna initiativ för att förbättra rutiner och arbetssätt. När du ställs inför problem är du lösningsorienterad och analytisk, och du trivs i en roll där du får kombinera både siffror och samarbete. Du är kommunikativ, prestigelös och bidrar till en positiv laganda.
Detta är ett konsultuppdrag med tänkt start i slutet på januari och är tänkt att pågå i 6 månader, finns möjlighet att bli anställd direkt av kunden efter dessa 6 månader. Du blir anställd av oss på StudentConsulting och arbetar hos kunden
Låter detta som en tjänst för dig? Tveka då inte utan skicka in en ansökan redan idag, vi arbetar löpande med både urval och digitala intervjuer. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterare Emilia Bergstedt på mailadress: emilia.bergstedt@studentconsulting.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Nordkalottvägen 1 (visa karta
)
972 54 LULEÅ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Emilia Bergstedt emilia.bergstedt@studentconsulting.com Jobbnummer
9663503