Leveranspersonal sökes till vår Burger King restaurang i Upplands Väsby
2025-08-21
Vill du bli en del av vårat härliga gäng på Burger King i Upplands Väsby?
Vi söker dig som är positiv och glad samt som har driv, motivation och som ständigt vill utvecklas! Vår strävan är alltid att ge bästa möjliga service till alla våra gäster och att tillsammans skapa en bra och trevlig arbetsplats där alla trivs och har möjlighet att ta nästa steg i sin utveckling.
Leveranspersonal sökes just nu till leverans två dagar i veckan dagtid. Har du möjlighet att jobba dagtid samt att ta leverans två dagar i veckan är detta något för dig!
Välkommen att lämna din ansökan, hoppas vi ses!
/Teamet på Burger King Upplands Väsby Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Service Partners AB
(org.nr 556653-9457) Arbetsplats
Burger King (Nordic Service Partners AB) Jobbnummer
9470214