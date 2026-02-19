Leveransledare med inriktning Print och AV
Team Mate Communication AB / Kundservicejobb / Nacka Visa alla kundservicejobb i Nacka
2026-02-19
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Team Mate Communication AB i Nacka
, Stockholm
, Göteborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Välkommen till Team8, ett företag präglat av affärsutveckling och entreprenörskap. Vi befinner oss just nu i en expansiv tillväxtfas och här får du möjlighet att långsiktigt utvecklas i ett bolag som satsar på sina medarbetare ? Vill du arbeta nära kunder och teknik i en roll där struktur möter service? Nu söker vi en leveransledare inom telefoni som vill arbeta nära både kunder och teknik i en roll där struktur, kommunikation och service är centrala delar. Hos oss blir du ansvarig i leveransen av våra telefoni- och växellösningar och säkerställer att varje kund får en smidig och professionell upplevelse.
Har du ett tekniskt intresse, ett starkt driv och en passion för att skapa hög kundnöjdhet? Då kan du vara den vi söker!
Bli vår nästa nyckelperson inom leveransledning av telefoni.
Välkommen med din ansökan.
Om oss
Vi erbjuder telefoni, print, IT och AV lösningar, tjänster och tillbehör till företag i Norden. Vi hjälper våra kunder att utifrån just deras unika behov finna rätt produkt eller tjänst som gör att tekniken fungerar effektivt och obehindrat, vi skapar helt enkelt en enklare arbetsdag för våra kunder. Här har du en fantastisk möjlighet till personlig utveckling och chansen att få arbeta med andra framgångsrika supporttekniker i ett marknadsledande bolag där vi också prioriterar att ha kul på jobbet. Vårt mål är att under 2027 bli 45 medarbetare och omsätta ca 180 miljoner genom att leverera kundunika och flexibla lösningar inom telefoni, print, IT och AV lösningar till franchiseföretagare, branschorganisationer och investmentbolag som värdesätter enkelhet, optimerad teknikanvändning och förstklassig kundservice.
Våra kärnvärden och det vi identifierar oss som på Team 8 är:
• Motiverade
• Anpassningsbara
• Teamplayers
• Engagerade
• Stolta
Du erbjuds
• Ett arbetsklimat som präglas av laganda, hos en arbetsgivare där vi utvecklas tillsammans och tar hand om varandra.
• En vardag där dagen går fort, kantad av glädje och full fart framåt!
• En trevlig arbetsplats i ett ljust och helt nybyggt kontor med bra kommunikationer i Sickla/Nacka
• Att vara en del i ett viktigt team av kompetenta medarbetare i vår strävan att bygga en förstklassig kundservice mot några Sveriges ledande franchisekedjor
Arbetsuppgifter
• Ansvara för leverans av telefoni- och växellösningar till våra kunder
• Säkerställa att samtliga leveranser genomförs på ett säkert, effektivt och kvalitativt sätt
• Utföra teknisk konfiguration och installation av kundernas växellösningar
• Leda kundmöten för planering och driftsättning av lösningar
• Projektleda, planera och strukturera leveransarbetet från start till mål
• Upprätthålla god kommunikation med beslutstagare, leverantörer och operatörer
• Hantera administration kopplad till pågående leveranser
• Arbeta kontinuerligt med att utveckla och följa processer och rutiner inom rollen och affärsområdet
• Agera som en kunnig och serviceinriktad expert och hålla i utbildningar och demo kunder och deras personal i plattformen
Vi söker dig som
Har ett stort intresse för teknisk problemlösning, som är serviceinriktad och identifierar sig med våra värdegrundsord. Vidare har du:
• Minst 3 års erfarenhet inom kundservice med inriktning Telefoni
• Minst 1 års erfarenhet av leveransarbete inom telefoni- och växellösningar
• Goda kunskaper i system som Excel och olika CRM-plattformar
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på både svenska och engelska, i tal och skrift
• En strukturerad arbetsstil och förmåga att arbeta självständigt, systematiskt och noggrann
Gedigen erfarenhet av kundkontakt och en förmåga att skapa goda kundrelationer
Meriterande
• Erfarenhet från telefonileverans
• Kunskaper inom AI, integrationer och tekniska lösningar
• Erfarenhet av projektledning
Vi erbjuder rätt person
• En vardag där dagen går fort, kantad av glädje och full fart framåt!
• Att bli en del av vårt varumärke - Team8
• En trevlig arbetsplats i ett ljust och helt nybyggt kontor med bra kommunikationer i Sickla/Nacka
• Att få arbeta tillsammans med professionella kollegor, partners, tillverkare, operatörer och branscher
• Ett arbete hos en arbetsgivare där vi utvecklas framåt och tar hand om varandra.
• Arbetstid är vardagar kl 08-17, lön enl. överenskommelse. Ersättning
Lön enligt överenskommelse med fast grundlön och provision. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Team Mate Communication AB
(org.nr 556844-3484) Arbetsplats
Team Mate Communication Jobbnummer
9751240