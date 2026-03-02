Leveranskoordinator till godsmottagningen, Dot Eskilstuna
2026-03-02
DOT Eskilstuna fortsätter utveckla sin verksamhet och söker nu en Leveranskoordinator till godsmottagningen. Här blir du en nyckelperson i flödet mellan ankommande gods och produktionen - där ordning, noggrannhet och systematik är avgörande för att allt ska fungera. Rollen passar dig som trivs med struktur, administration och tydliga rutiner, men som också uppskattar tempoväxlingar och varierande arbetsdagar. Här får du ett stort eget ansvar, nära produktionen och i samarbete med kollegor inom godsmottagning, logistik, produktion och försäljning.Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Som koordinator i godsmottagningen ansvarar du för att inkommande gods hanteras korrekt i systemen och blir redo för vidare hantering i produktionen. Rollen är administrativ till största delen, men kräver också en del praktiska moment som kontroll och mätning av gods som en naturlig del av vardagen. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat av:
• Kontrollera inkommande gods mot följesedlar och fotografera samt mäta gods
• Registrera artiklar, mått, bilder och emballage i affärssystemet (Navision)
• Märka och flagga gods med korrekt information för produktionen
• Spärra gods vid avvikelser och dokumentera enligt rutin
• Bidra till ordning, struktur och förbättringar i det administrativa flödet
Vi söker främst dig som kan och vill arbeta ständigt eftermiddagsskift (14:00-00:00, måndag-torsdag) men är det arbetstider som inte passar dig, ange det när du söker tjänsten.Profil
Vi söker dig som vill utvecklas i en administrativ roll nära produktion och logistik. För att trivas och lyckas i uppdraget tror vi att du har:
• God datorvana och erfarenhet av Office, Teams, PDF/Word och affärssystem
• Förmåga att arbeta metodiskt, noggrant och med hög kvalitet även i högt tempo
• Flexibilitet att hantera varierande arbetsbelastning och förmåga att prioritera
• Kommunikativ förmåga och trygghet att fatta beslut självständigt
• Meriterande är erfarenhet av ritningsläsning samt truckkort, men inget krav.
Som person är du strukturerad, noggrann och lösningsorienterad, med en vilja att bidra till förbättringar och stabilitet i det dagliga arbetet.
Övrig information
• Placeringsort: Eskilstuna
• Start: Enligt överenskommelse
• Varaktighet: Tillsvidare
• Arbetstid: Heltid, med fördel eftermiddagsskift (mån-tors, 14-00)
• Lön: Individuell lönesättning
I denna rekrytering samarbetar DOT med Maxkompetens. Vid frågor kontakta gärna Rekryteringskonsulter Therese Hulte på 076-555 83 80 therese.hulte@maxkompetens.se
Ansökan tas emot via vår hemsida www.maxkompetens.se.
Vi arbetar med ett löpande urval och ser gärna din ansökan så snart som möjligt dock senast 16 mars 2026.
"DOT är Nordens ledande fullserviceleverantör av ytbehandling och med vår enastående leveranssäkerhet, logistikkedja och produktionskapacitet levererar vi kompromisslös ytbehandling varenda dag."
DOT koncernen har sitt huvudkontor i danska Fasterholt och grundades 1984. Sedan dess har en mycket stor efterfrågan på marknaden lett till att företaget har genomgått en omfattande fusionsprocess. Det innebär att DOT i dag har produktionsanläggningar i Sölvesborg, Eskilstuna, Halmstad, Lysekil och Säffle. DOT koncernen har dessutom 5 produktionsanläggningar i Danmark, närmare bestämt i Vildbjerg, Fasterholt, Ferritslev, Køge och Stilling i Danmark. Nyligen förvärvade koncernen även en fabrik i Norge (Stokke), vilket innebär att DOT finns i tre nordiska länder. Det betyder att företaget numera förfogar över flera produktionsanläggningar och större kapacitet när de levererar samma kärntjänster till deras lojala kunder i Sverige, Danmark, Norge och Nordtyskland.
DOT sysselsätter ca 590 medarbetare, varav 400 finns i Danmark och 190 i Sverige.
Under årens lopp har DOT specialiserat sig på ytbehandling, vanligtvis varmförzinkning, metallisering och målning. Varje dag levererar företaget ett otal olika färdigbehandlade konstruktionsdelar till lika vitt skilda branscher. Deras produktionsanläggningar är konstruerade enligt de modernaste principerna och optimeras löpande med den senaste tekniken medan företaget givetvis tar största möjliga hänsyn till miljön. Lång erfarenhet och stora kunskaper innebar att DOT redan 1992 certifierades enligt ISO 9001, kvalitetsledning, och 2002 enligt ISO 14001, miljöledning. Ersättning
