Leveranschef för Region Syd till Trygghetsfonden TSL
AxÖ Consulting AB / Organisationsutvecklarjobb / Malmö
Vill du ta dig an ett samhällsviktigt uppdrag där du gör verklig skillnad? Som leveranschef för region Syd på Trygghetsfonden TSL kliver du in i en nyckelroll med stort kundfokus i en snabbfotad och prestigelös organisation.
Här får du kombinera projektledning och personalansvar med möjlighet att bidra i en viktig samhällssektor - ofta i utmanande situationer där dina insatser har stor betydelse för arbetstagare, arbetsgivare och fackliga representanter.
Trygghetsfonden TSL är omställningsorganisationen för yrkesarbetare inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde. Vårt stöd omfattar 2 miljoner anställda i 80 000 företag. Vi hjälper den som blivit uppsagd eller avslutat en tidsbegränsad anställning till nytt arbete. För arbetsgivare och fack stöttar och underlättar vi arbetet under hela omställningsprocessen. Vi erbjuder även den med en pågående anställning möjligheter att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden, genom karriär- och studievägledning och ekonomiskt stöd under utbildning. Trygghetsfonden TSL har sedan starten 2004 hjälpt ca 430 000 personer till nytt jobb.
Läs gärna mer på www.tsl.se
Som leveranschef har du ett övergripande ansvar för att utveckla och leda verksamheten i regionen, som inkluderar Skåne och Blekinge län. Med ett proaktivt förhållningssätt arbetar du nära dina medarbetare för att säkerställa att omställningsprojekten genomförs med goda resultat. I rollen bygger du upp och leder genomförandet av den regionala verksamheten, etablerar relationer och för en kontinuerlig dialog med både företag och fackliga parter inom ditt ansvarsområde. Du initierar och ansvarar för upplägg av större omställningsprojekt samt driver lokala aktiviteter i samverkan med exempelvis parterna och TSL:s omställningsleverantörer.
Du ansvarar operativt för leverantörsdialoger och följer upp kvaliteten i leveranserna inom regionens län för att säkerställa att helheten fungerar optimalt. Vid behov stöttar du upp i den första kontakten med deltagare i omställningsstödet och håller regelbundet seminarier för både fackliga representanter och arbetsgivare. Rollen innefattar även personalansvar för en grupp omställningsrådgivare, vilket gör att du både leder och stöttar teamet i det dagliga arbetet. Du har även en grupp konsulter som du samarbetar med kontinuerligt.
Vi erbjuder
En möjlighet till ett samhällsviktigt uppdrag med stort kundfokus och många kontaktytor.
En roll med både projektledar- och personalansvar i en snabbrörlig och obyråkratisk organisation som präglas av hjälpsamhet, samverkan och resultat. Att tillsammans med oss jobba för att göra stor skillnad i människors liv. Publiceringsdatum2026-02-12Kvalifikationer
Du har en högskoleutbildning inom t ex HR, ekonomi eller annan adekvat eftergymnasial utbildning. Du har längre erfarenhet av en ledande roll med koppling mot svensk arbetsmarknad. Vi ser att du har en bakgrund med externt fokus där uppsökande verksamhet och mätbara resultat varit centralt.
Som person är du en kommunikativ relationsskapare. Du trivs i en ansvarsfull, utåtriktad och ledande roll där kvalitet och tydliga arbetsprocesser är en självklarhet. För att lyckas i rollen behöver du ha ett coachande förhållningssätt och ett starkt självledarskap.
Trygghetsfonden TSL samarbetar med AxÖ Consulting i den här rekryteringen. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Maria Josefsson på 070 - 842 23 35.
Urvalsprocessen sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt, dock senast den 18 mars .
Välkommen med din ansökan!
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
