Leverans och installation av vitvaror, Elon Tyringe och Höör
Nordéns El I Tyringe Aktiebolag / Budjobb / Hässleholm Visa alla budjobb i Hässleholm
2026-08-06
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Gillar du att vara på språng och hjälpa kunder? Vi söker en serviceinriktad person för leverans och inkoppling av vitvaror under tiden vår ordinarie montör är föräldraledig.
Ditt jobb:
• Leverera och installera vitvaror.
• Säkerställa att allt fungerar och att kunden är nöjd.
• Vara vårt ansikte utåt och ge grym service!
Vi söker dig som:
• Är händig och gillar att fixa saker.
• Har B-körkort och trivs på vägarna.
• Är social, ansvarstagande och gillar kundkontakt.
• Har rätt inställning – erfarenhet är ett plus!
Vi erbjuder:
• Ett varierande jobb.
• Ett roligt gäng att jobba med.
• Möjlighet kan finnas för fortsatt anställning.
Låter det intressant? Hör av dig! Skicka din ansökan till tyringe@elon.se
snarast!
Rekryteringen kan ske löpande så vänta inte!
Har du frågor - hör av dig på tel 0451-57785. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: tyringe@elon.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Leverans o installation". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordéns El I Tyringe Aktiebolag
(org.nr 556448-7154)
Municipalgatan 13 (visa karta
)
282 33 TYRINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nordens El i Tyringe AB Jobbnummer
10024308