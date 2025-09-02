Leva Livet inspiratör/aktivitetscoach till Enebacken i Åkersberga
2025-09-02
Vi välkomnar nu dig som är Leva livet inspiratör/Aktivtetscoach till vårt hemtrevliga Enebacken i Åkersberga.
Om oss - konceptet Leva LivetHos oss på Forenede Care är "Leva Livet" mer än ett motto - det är ett levande omsorgskoncept som bygger på att se hela människan. Leva Livet-inspiratörer hjälper boende att behålla sina intressen, upptäcka nya glädjekällor och forma sin vardag med mening utifrån sina egna drömmar och livserfarenheter
Här kommer du att arbeta Enebacken är ett äldreboende med totalt 108 platser med olika inriktningar som korttids- och växelvård, dagverksamhet, somatiska och demens.
Enebacken är beläget i natursköna Smedby i Åkersberga med närhet till ängs- och skogsmarker.Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Som Leva Livet-inspiratör på Enebacken får du en nyckelroll i att skapa en vardag fylld av mening, glädje och gemenskap för våra boende. Ditt uppdrag handlar om att utgå från varje individ - deras intressen, erfarenheter och drömmar - och tillsammans hitta vägar till aktiviteter och upplevelser som stärker både välbefinnande och livskvalitet. Det kan handla om allt från att bevara gamla intressen till att väcka nyfikenhet för något helt nytt.
Du bidrar med kreativitet, engagemang och omtanke, och ser till att vardagen rymmer både de små stunderna av guldkant och de större, gemensamma aktiviteterna. I rollen ingår också att leda och stötta aktivitetsombud och kontaktpersoner, så att hela teamet arbetar tillsammans för att skapa glädje och variation i de boendes liv.
En viktig del i arbetet är även att bygga nätverk och samverka med föreningar, frivilligorganisationer och kommunen, så att våra boende får möjlighet att fortsätta vara en del av samhället. Genom din pedagogiska förmåga delar du också med dig av ny kunskap och inspirerar kollegor att utveckla arbetet utifrån personcentrerade och forskningsbaserade metoder.
Kort sagt blir du den som, tillsammans med oss andra, gör skillnad varje dag genom att sätta livskvalitet i fokus.
Vi söker just nu en kollegapå heltid till en tillsvidareanställning med provanställning.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
Högskoleutbildning inom hälsopedagogik alternativ undersköterska som har dokumenterad erfarenhet av att arbeta som aktivitetscoach inom äldreomsorg.
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Vi ser det även som meriterande ifall du har tidigare erfarenhet inom äldreomsorg och demensvård.
För att trivas i tjänsten är du engagerad och bryr du dig om dina medmänniskor samtidigt som du är bra på att skapa goda relationer och är serviceinriktad. Hos oss jobbar vi i team såväl som självständigt så det är viktigt att du är bekväm i den miljön.
Innan vi erbjuder anställning får du visa ett oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även ett giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Vad får du av oss?
Påverkan. Vi jobbar ständigt för förbättring för att kunna erbjuda den mest högkvalitativa omsorgen och som Leva Livet inspiratör får du dagligen möjlighet att påverka hur vi arbetar.
Personlig utveckling samt kompetensutveckling. Vi kompetensutvecklar oss för att tillsammans växa och nå företagets mål.
Trygghet och kollektivavtal. Du får en långsiktig och engagerad arbetsgivare som ser människor som sin viktigaste resurs.
Motion. Friskvårdsbidrag.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 6500 medarbetare. Vi är företaget för dig som vill göra skillnad och samtidigt må bra, utvecklas och ha kul på jobbet.
Vi har funnits i Sverige sedan 1998 och vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Ett fint kvitto på detta är att vi utsetts till ett Karriärföretag både 2024 och 2025 och listas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Vår värdegrund med värdeorden ansvar, engagemang och omtanke är en naturlig del av vårt arbete. Vi arbetar för att alla människor ska få leva livet, hela livet och driver förutom äldreboenden verksamheter inom ASiH, palliativ vård, personlig assistans, LSS och hemsjukvård.
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg och ingå i ett sammanhang som gör skillnad för människor, samhälle och vår framtid? Då kan Forenede Care vara rätt arbetsgivare för dig!
