Leva Livet inspiratör/aktivitetscoach 100% till Valkyrian i Tomelilla
Forenede Care AB / Undersköterskejobb / Tomelilla
2025-11-10
eller i hela Sverige
Vi välkomnar nu dig som är Leva livet inspiratör/Aktivtetscoach till vårt hemtrevliga Valkyrian i Tomelilla.
Om oss - konceptet Leva LivetHos oss på Forenede Care är "Leva Livet" mer än ett motto - det är ett levande omsorgs koncept som bygger på att se hela människan. Leva Livet-inspiratörer hjälper boende att behålla sina intressen, upptäcka nya glädjekällor och forma sin vardag med mening utifrån sina egna drömmar och livserfarenheter
Här kommer du att arbeta Valkyrian är ett särskilt boende med fyra enheter varav två enheter är för personer med demenssjukdom. Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
Som Leva Livet-inspiratör på Valkyrian får du en nyckelroll i att skapa en vardag fylld av mening, glädje och gemenskap för våra boende. Ditt uppdrag handlar om att utgå från varje individ - deras intressen, erfarenheter och drömmar - och tillsammans hitta vägar till aktiviteter och upplevelser som stärker både välbefinnande och livskvalitet. Det kan handla om allt från att bevara gamla intressen till att väcka nyfikenhet för något helt nytt.
Du bidrar med kreativitet, engagemang och omtanke, och ser till att vardagen rymmer både de små stunderna av guldkant och de större, gemensamma aktiviteterna. I rollen ingår också att leda och stötta aktivitets ombud och kontaktpersoner, så att hela teamet arbetar tillsammans för att skapa glädje och variation i de boendes liv.
En viktig del i arbetet är även att bygga nätverk och samverka med föreningar, frivilligorganisationer och kommunen, så att våra boende får möjlighet att fortsätta vara en del av samhället. Genom din pedagogiska förmåga delar du också med dig av ny kunskap och inspirerar kollegor att utveckla arbetet utifrån person centrerade och forskningsbaserade metoder.
Kort sagt blir du den som, tillsammans med oss andra, gör skillnad varje dag genom att sätta livskvalitet i fokus.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker just nu en kollegor upp till heltid. Denna tjänst innebär att man jobbar 75% som Leva Livet inspiratör och 25% som undersköterska dagtid måndag till fredag.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
Undersköterska som har dokumenterad erfarenhet av att arbeta som aktivitetscoach inom äldreomsorg.
Utbildad inom äldre pedagogik eller det vi bedömer likvärdigt
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
B-körkort
Tillträde: 15 januari 2026 eller enligt överenskommelse
Vi ser det även som meriterande ifall du har tidigare erfarenhet inom äldreomsorg och demensvård.
För att trivas i tjänsten är du engagerad och bryr du dig om dina medmänniskor samtidigt som du är bra på att skapa goda relationer och är serviceinriktad. Hos oss jobbar vi i team såväl som självständigt så det är viktigt att du är bekväm i den miljön.
Innan vi erbjuder anställning får du visa ett oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även ett giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Vad får du av oss?
Påverkan. Vi jobbar ständigt för förbättring för att kunna erbjuda den mest högkvalitativa omsorgen och som Leva Livet inspiratör får du dagligen möjlighet att påverka hur vi arbetar.
Personlig utveckling samt kompetensutveckling. Vi kompetensutvecklar oss för att tillsammans växa och nå företagets mål.
Trygghet och kollektivavtal. Du får en långsiktig och engagerad arbetsgivare som ser människor som sin viktigaste resurs.
Motion. Friskvårds bidrag.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 5500 medarbetare. Vi är företaget för dig som vill göra skillnad och samtidigt må bra, utvecklas och ha kul på jobbet.
Vi har funnits i Sverige sedan 1998 och vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Ett fint kvitto på detta är att vi utsetts till ett Karriär företag både 2024 och 2025 och listas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Vår värdegrund med värdeorden ansvar, engagemang och omtanke är en naturlig del av vårt arbete. Vi arbetar för att alla människor ska få leva livet, hela livet och driver förutom äldreboenden verksamheter inom ASiH, palliativ vård, personlig assistans, LSS och hemsjukvård.
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg och ingå i ett sammanhang som gör skillnad för människor, samhälle och vår framtid? Då kan Forenede Care vara rätt arbetsgivare för dig!
Sista ansökningsdag
2025-11-30
Du är efterlängtad - välkommen till oss! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://www.forenedecare.se Arbetsplats
Forenede Care Kontakt
Jane Hammarlund janham@forenedecare.se Jobbnummer
9596861