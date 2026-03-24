Lerums resursskola söker erfaren högstadielärare i svenska och engelska
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Lindénska skolan är Lerums kommuns resursskola för elever inom AST. På skolan går ca 25 elever indelade i tre årskurser, låg-, mellan- och högstadiet. Skolan är belägen i två fristående byggnader i nära anslutning till Stenkulans skola. Arbetsplatsen är organiserad i tre arbetslag. Arbetslaget består av lärare och resurspedagoger. Arbetslagen arbetar nära skolans elevhälsoteam som består av specialpedagog, kurator, skolsköterska, SYV och skolpsykolog.
Här följer Lindénska skolans verksamhetsidé:
Lindénska skolan ska ge eleverna förutsättningar för att nå målen i läroplanen. All personal på skolan medverkar i detta arbete och elevernas lärande är i fokus för alla insatser som görs på skolan. Våra elever ska vara aktiva i sin lärandeprocess. Att våga pröva och lära av misstag innebär också ett lärande. Vi vill att eleverna ska våga ta initiativ, pröva olika sätt att lära och uttrycka sina egna åsikter på det sätt de känner sig trygga med. Målet är att lärandet sker i ett socialt sammanhang analogt och/eller digitalt.
På Lindénska skolan är också målsättningen att skapa möjligheter för ett lärande som gör eleverna bättre rustade för livets möjligheter och utmaningar. Detta förutsätter att all personal arbetar för att utveckla ett tydligt ledarskap och ett inkluderande förhållningssätt. All undervisning ska i största möjligaste mån ske i grupp och endast i undantagsfall sker undervisning särskiljandes från denna. Om så sker är målet att så snart som möjligt skapa en situation där elevens behov av en socialt tillgänglig lärmiljö tillgodoses.
Du kommer att arbeta som lärare i svenska och engelska och vara mentor för en mindre grupp med elever i åk 4-9, med placering i arbetslaget 7-9. Din arbetsuppgift är att undervisa eleverna i gruppen men även ansvara för elevernas lärmiljö. Som lärare kommer du också arbeta tillsammans med övrig personal där ni är väl förtrogna med de aktiviteter och den undervisning som skall genomföras under skoldagen. Du förväntas därför att vara en skicklig och prestigelös lagspelare som alltid vill elevens bästa. Lindénska resursskolan är för elever åk 1-9. skolan har 25 elevplatser.Kvalifikationer
Vi söker en erfaren lärare med lärarlegitimation i svenska och engelska och gärna med bredare ämnesdidaktisk kompetens, som är nyfiken på att hitta elevernas drivkrafter till lärande. Om du är speciallärare eller har specialpedagogisk kompetens är detta meriterande.
Vi eftersöker en person som är driven och lyhörd och som ser samverkan med kollegor och vårdnadshavare som en naturlig del i arbetet med eleverna.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314042".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Lerums kommun
(org.nr 212000-1447) Kontakt
Rektor
Björn Olsson bjorn.olsson@lerum.se 0302-522380 Jobbnummer
