Lektor i matematik med inriktning mot utbildning
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2025-08-15
Ämnesområde
Matematik
Ämnesbeskrivning
Matematik i vid mening, vilket även inkluderar matematisk statistik, numerisk analys och optimeringslära.Publiceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
Som lektor inom ramen för denna tjänst förväntas du ta ett stort ansvar inom utbildningen på institutionen. Det gäller både undervisning och ett övergripande ansvar för utbildningsfrågor. Specifikt kommer du att undervisa i kurser på grundnivå och avancerad nivå inom ämnesområdet. I tjänsten ingår även att leda större kursutvecklingsuppdrag, ta en aktiv roll inom den pedagogiska utvecklingen av ämnet samt handleda examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå. I arbetsuppgifterna ingår också en mindre andel forskning samt viss administration. Undervisningen på grundnivå sker normalt på svenska.
Behörighet
- Behörig att anställas som lektor är den som har:
1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
2. visat pedagogisk skicklighet.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.
Det är av högsta betydelse att den sökande har visat
- förmåga att bedriva undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning på grundnivå eller avancerad nivå samt har viss erfarenhet av utbildning på samtliga nivåer,
- förmåga till pedagogiskt utvecklingsarbete och viss erfarenhet av att leda och organisera utbildning,
- förmåga att undervisa på svenska.
Det är av näst högsta betydelse att den sökande har visat
- vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet visad tex genom publikationer i internationella tidskrifter av hög kvalitet. Vetenskaplig skicklighet innefattar förmåga att självständigt formulera och lösa forskningsproblem vid den internationella forskningsfronten,
- förmåga till individuell handledning av examensarbeten eller inom forskarutbildningen.
- förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, i vilken ingår kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet,
Det är även av betydelse att den sökande har visat
- förtrogenhet med aktuell pedagogisk utveckling inom ämnesområdet,
- förmåga att söka, erhålla medel för och driva forskningsprojekt,
Fackliga representanter
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.
Om KTH
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. https://www.kth.se/om/om-kth-1.885102 Ersättning
Kontakt
