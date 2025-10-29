Lektor i engelska inrikt litteratur, tidsbegränsad
2025-10-29
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Här studerar runt 14 000 studenter på cirka 80 program och över 300 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också lärarutbildning med interkulturell profil och polisutbildning. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.
Lärarutbildningen på Södertörns högskola har två profiler som präglar både grundutbildning och forskning: interkulturalitet och bildning. På ämneslärarutbildningen är engelska ett av sex olika ingångsämnen, och på grundlärarutbildningarna med inriktning mot Förskoleklass - årskurs 3 och årskurs 4-6 ingår också kurser i engelska.Publiceringsdatum2025-10-29Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna inkluderar planering och genomförande av undervisning, kursansvar och samverkan med kollegor från olika delar av högskolan. Även handledning av självständiga arbeten kan förekomma.
Undervisningen avser i första hand lärarutbildningens kurser i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning och med särskilt fokus på litteraturdidaktik, däribland kurser i kreativt skrivande samt barn- och ungdomslitteratur, på ämneslärarprogrammet och grundlärarutbildningen 4-6. Undervisningen sker i första hand på grundnivå och bedrivs på engelska och svenska. Även undervisning på andra kurser eller verksamheter kan förekomma.
Behörighet
Behörig att anställas som lektor i engelska med litteraturvetenskaplig och litteraturdidaktisk inriktning är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten. För den här anställningen krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska.
Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.
Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning ska den pedagogiska skickligheten viktas högre än den vetenskapliga. För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.
• Undervisningsskicklighet i ämnet engelska inom grundlärarutbildning och ämneslärarutbildning, med litteraturvetenskaplig/litteraturdidaktisk inriktning
• Undervisningsskicklighet inom barn-och ungdomslitteratur
• God samarbetsförmåga
• Administrativ skicklighet
Lärarexamen med inriktning mot engelska och erfarenhet av arbete som grund- eller ämneslärare i engelska är meriterande.
För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.
Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning om 50%-60% med varaktighet cirka 6 månader med start vårterminen 2026, dock längst till och med 2026-07-17. Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2025-11-19.
Välkommen med din ansökan!
På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.
En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas. Facklig kontakt
